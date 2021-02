Oppo X 2021 - Konzept-Smartphone mit ausrollbarem Display

Unter anderem Samsung hat bereits erste Smartphones mit flexiblem Display vorgestellt, welche bisher jedoch stets geklappt werden müssen. Oppo plant in Zukunft andere Wege zu gehen und hat mit dem Oppo X 2021 ein Konzept-Smartphone präsentiert, das mit einem rollbaren Display ausgestattet ist. Wie dies genau funktioniert, erklärt unser Kollege Johannes Knapp im Video.Im aufgerollten Zustand steht dem Nutzer beim Oppo X 2021 ein 6,7 Zoll großes Display zur Verfügung, welches sich durch eine Wischgeste über den Power-Button auf eine Größe von 7,4 Zoll ausrollt. Laufende Apps passen sich automatisch an das neue Bildformat an. Als Betriebssystem kommt hierfür Android 11 mit ColorOS als Benutzeroberfläche zum Einsatz.Oppo realisiert den Mechanismus durch ein Gerüst kammartiger Platten im Inneren des Smartphones, welche im aufgerollten Zustand ineinandergreifen. Das flexible Display wird über eine Rolle an der Seite ein- oder eben ausgefahren.Leider hat Oppo derzeit keine konkreten Pläne, dass Oppo X 2021 auf den Markt zu bringen. Dennoch könnte die Technologie natürlich in kommenden Modellen des Herstellers Verwendung finden.