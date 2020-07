Xiaomi Mi Band 5: Solide Weiterentwicklung mit kleinen Macken

Vorteile

Leicht & schlank (unauffälliger beim Sport als eine Amazfit Bip)

Gerät muss zum Laden nicht mehr aus dem Armband entfernt werden

450 nit, hell genug im Sommer

17 bis 20 Tage Akkulaufzeit möglich

Xiaomi versorgt das Gerät langfristig mit Updates

Wasserdicht bis 5 ATM

Vibrationsmotor angenehm

Neutral

Akkulaufzeit hat sich im Vergleich zum Vorgänger verschlechtert

Farbtiefe ging von 24 Bit (Mi Band 4) auf 16 Bit zurück

Kein USB-C-Anschluss am Ladegerät

Negativ

Menstruationsfunktion muss von Xiaomi überarbeitet werden

Kein Always-on-Display

Kein GPS, für Streckendaten ist das Handy erforderlich

Xiaomi wird sein neues Mi Band 5 auch hierzulande in den Handel bringen. Vorab hat unser Kollege Timm Mohn es allerdings schonmal in Form der chinesischen Import-Version getestet, die von Trading Shenzen bezogen werden konnte. Dabei zeigte sich schnell, dass man gegenüber den Vorgängern eine ganze Reihe von Weiterentwicklungen erwarten kann.In der vorliegenden Fassung kann die integrierte NFC-Version nicht getestet werden, da sie nur in Verbindung mit chinesischen Dienstleistern funktioniert. Allerdings ist der Einsatz zum Bezahlen ohnehin nicht der Hauptgrund, aus dem das System genutzt wird. Insgesamt lohnt sich dieses durchaus für User, die etwas mit solchen Trackern anfangen können.