Viele auf Papier gedruckte Lautsprecher bilden ein Surround-System

Die Entwicklung von auf Papier gedruckten Lautsprechern ist in Chemitz um einen weiteren Schritt vorangekommen: Die Forscher von der Tech­nischen Uni­versität konnten jetzt auch ein Surround-System vorstellen, das ein wenig wie ein Lampenschirm aussieht.

T-Paper: Lautsprecher auf Papier gedruckt

Leicht und bunt

Siehe auch:

TU Chemnitz

Die ersten Lautsprecher konnte man im Forschungsteam der TU Chemnitz bereits vor einigen Jahren auf Papier drucken. Damit konnte zu Demozwecken bereits ein Bildband hergestellt werden, bei dem die gezeigten Fotos beim Aufschlagen vom jeweils passenden Klang un­ter­malt wurden. Jetzt ist man noch einen Schritt weiter gekommen und geht in Richtung Se­ri­en- und Massenproduktion, was wiederum ganz neue Anwendungen ermöglicht.Mit einem Rolle-zu-Rolle-Druckverfahren ist es nun möglich, die Technologie am laufenden Band zu Papier zu bringen und die einzelnen Elemente auch miteinander zu verbinden. Ein da­raus gebauter Prototyp eines Surround-Systems besteht aus 56 einzelnen Lautsprechern, die in einem Kreis angeordnet sind. Dem Hörer, der idealerweise im Zentrum unter dem ge­sam­tem Modul steht, kann so ein komplett räumlich wirkender Audio-Eindruck vermittelt werden.Das ganze Lautsprecher-System wiegt dabei ge­ra­de einmal 150 Gramm und besteht zu 90 Pro­zent aus Papier. Die Entwickler sehen al­ler­dings derzeit noch keinen direkten Weg zum privaten Verbraucher, auch wenn es na­tür­lich denk­bar ist, ein solches Produkt eines Tages über der Sitzecke im Wohnzimmer als Sound-System für das Heimkino zu nutzen. Anfänglich sieht man Einsatzbereiche eher in günstigen Infotainment-Lösungen für Museen, Messen und die Werbebranche.Bei dem so genannten T-Paper werden normales Papier oder Folien mit zwei Schichten eines leitfähigen organischen Polymers bedruckt. Zwischen diesen Layern kommt eine pie­zo­elek­tri­sche Schicht als aktives Element zum Einsatz, was das Papier oder die Folie in Schwingungen versetzt. Das Lautsprecherpapier selbst lässt sich sogar farbig bedrucken, ohne dass dadurch Klangprobleme entstehen.