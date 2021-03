Neues Fritz Labor-Update verbessert Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Der Berliner Netzwerk-Spezialist AVM arbeitet an der Freigabe des neuen Funktions-Updates für weitere FritzBoxen . Jetzt gibt es erst einmal ein paar neue Versionen im experimentellen Labor, darunter für die Fritz!Box 6660 Cable und für die FritzBox 4040.

Neue Beta zum Testen

Änderungen FritzOS 07.24-86999 Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.24-86999



WLAN: Stabilität angehoben und WLAN-Autokanalfunktion optimiert Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.24-86999

AVM

Damit geht die Testphase nun wieder weiter, nachdem das Unternehmen bereits die ersten beiden Geräte-Modelle mit dem FritzOS 7.25 versorgen konnte. Das Funktions-Update steht bereits für die FritzBox 7590 und für die 7530 zur Verfügung. Mit dem neuen Update im Labor-Test werden jetzt die FritzBox 4040 und die 6660 Cable adressiert. Damit startet jetzt noch einmal eine neue Runde in den Labor-Updates mit weiteren Ver­besse­rungen. AVM geht dabei eine Reihe von Problemen an, die von den freiwilligen Testern gemeldet wurden. Dazu gehört zum Beispiel ein Bug, der nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellung auftrat. Die neuen Versionsnummeren lauten 07.24-86729 für die FritzBox 4040 und 07.24-86999 für die Cable-Box.AVM behebt eine Reihe von Problemen, wie eine fehlerhafte Rücksetz-Funktion. Die Betasteter hatten viele kleine Fehler gemeldet, die nun angegangen werden. Zudem gibt es eine Vielzahl an Verbesserungen und Optimierungen, auch bei der Stabilität.Details zu den Aktualisierungen für die beiden Modelle gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise in den Beta-Paketen, die dort heruntergeladen werden können. Dort findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen. Die Liste der Neuerungen ist recht kurz. Wir haben exemplarisch einmal die Release-Notes für das FritzBox-Modell 6660 Cable veröffentlicht. Viele Geräte, die sich bereits im Betatest befindet, haben allerdings seit Wochen kein Update erhalten. Da heißt es zunächst nur Weiterwarten.In der Vergangenheit hatte AVM diesen "Teststau" nach den ersten Freigaben schnell aufgelöst.