Fritz Labor 7530AX: Update behebt Anmelde-Bug im 5 GHz-Netzwerk

Der Berliner Netzwerk-Spezialist AVM arbeitet an der Freigabe des neuen FritzOS-Funktions-Updates auch für die Wifi 6-fähige FritzBox 7530 AX . Ihr Pendant ohne Wifi 6-Support hat das neue Funktions-Update bereits bekommen.

Neue Beta zum Testen

Änderungen FritzOS 07.24-87037 Weitere Verbesserungen im FritzOS 07.24-87037



DSL - Verbesserung: Stabilität

System - Verbesserung: Stabilität

WLAN - Behoben: Fehlermeldung: WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz). Maximale Anzahl gleichzeitig nutzbarer WLAN-Geräte erreicht. #0116

Behoben: Verbundene WLAN-Clients werden als ungenutzt Clients angezeigt

Verbesserung: Stabilität

Weitere Verbesserungen im FritzOS 07.24-87037

AVM

Für die FritzBox 7530 AX geht die Testphase noch etwas weiter. Mit der neuen ex­peri­men­tel­len Labor-Version behebt AVM zunächst einmal ein paar Probleme. Unter anderem wird ein Bug bei der Anmeldung im 5 GHz-Netzwerk behoben. Zudem gibt es Stabilitäts­ver­bes­se­run­gen für das System und für das WLAN. AVM geht eine Reihe von Problemen an, die von den freiwilligen Testern gemeldet wurden. Die neue Versionsnummer lautet 07.24-87037. Ob AVM damit nun schon am Ende der Testphase angekommen ist, bleibt weiter unbekannt. Zumindest hat das Unternehmen nicht angekündigt, dass es sich jetzt um einen Release-Kandidaten handelt.Das neue Funktions-Update auf Version FritzOS 7.25 steht bereits für die FritzBox 7590, 7530, 7520 und für FritzDECT 440 zur Verfügung. Details zur neuen Version gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise in dem Download-Paket für die FritzBox 7530 AX.Dort findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen. Die Liste der Änderungen ist sehr kurz - es geht vor allem um Verbesserungen. Im Beta-Programm sind derzeit noch eine Reihe von weiteren Geräten. Einige davon haben allerdings seit Wochen kein Update erhalten. Nutzer benötigen noch etwas Geduld, bevor die finale Version für alle zur Verfügung steht. In der Vergangenheit hatte AVM diesen "Teststau" nach den ersten Freigaben schnell aufgelöst.