Huawei eröffnet neuen Flagship-Store in Berlin, trotzt US-Embargo

Huawei gibt sich trotzig und hat mitten in der Coronavirus-Pandemie und trotz der massiven Auswirkungen der weiter geltenden US-Sanktionen seinen ersten Flagship-Store in Deutschland eröffnet. Ab sofort kann man am Berliner Ku'damm Huawei-Produkte shoppen.

Smartphones stehen im Mittelpunkt

Huawei

Rund ein halbes Jahr nach seiner Ankündigung hat der chinesische Elektronik- und Smart­phone­hersteller Huawei an der Adresse Kurfürstendamm 11 direkt im Schatten der Ge­dächt­nis­kir­che in der Berliner City-West seinen ersten richtigen Flagship-Store auf deut­schem Bo­den eröffnet. An dieser prominenten Stelle mitten im Herzen der Hauptstadt will man ab sofort seine Produkte nicht nur präsentieren, sondern auch verkaufen.Bisher betrieb Huawei in Berlin nur einen kleinen Service-Store. Mit knapp 500 Quadratmetern ist der neue Flagship-Store am Ku'damm jetzt erheblich größer und bietet erstmals auch die Möglichkeit zum Kauf der ausgestellten Produkte. Zur Eröffnung kann man den Laden jedoch nur im Zuge eines sogenannten "Click and Meet"-Programms nach vorheriger Anmeldung und mit individuellem Termin betreten. Huawei will so trotz der Corona-Pandemie ein "sicheres Er­leb­nis" bieten.Der Huawei Flagship Store gibt zunächst in fünf Bereichen einen Überblick des Pro­dukt­port­fo­lios des Konzerns. Der Kunde kann also sehen, wie sich Huawei-Hardware für Office, Fitness, Entertainment, Smart Home und Reisen nutzen lässt. Das Smartphone stellt der Her­stel­ler dabei trotz des US-Embargos ausdrücklich in den Mittelpunkt und gruppiert seine PCs, Accessories und diverse weitere Produkte darum.Huawei wirbt unter anderem damit, dass eine enge Verzahnung zwischen dem Online-Store und dem Flagship-Geschäft in Berlin besteht. So sollen online bestellte Produkte "in kürzester Zeit" am Ku'damm abgeholt oder aber vor Ort bestellte Produkte bequem nach Hause geliefert werden können. Wer in Berlin und der Um­ge­bung der Hauptstadt wohnt, soll per Kurier auf Wunsch auch am selben Tag beliefert werden.Im Rahmen der Eröffnung und seiner so­ge­nann­ten "Mate My Day"-Aktionswochen wirbt Huawei unter anderem damit, dass man das neue Huawei Display 23,8" zum Ak­tions­preis von 129 Euro erwerben kann. Der einfache Office-Monitor wird bei Einkäufen mit einem Wert von über 299 Euro über den Online-Store oder im Flagship-Store außerdem auf nur noch 99 Euro rabattiert.