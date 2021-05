Release-Kandidat für FritzBox 6591 und 6660 Cable ist da, das ist neu

AVM startet ein weiteres experimentelles Labor-Update für die FritzBoxen 6660 und 6591 Cable. Es handelt sich dabei um einen Release-Kandidaten, das Update bringt also nur noch den Feinschliff und ist damit vielleicht schon das letzte Beta-Update.

Kurz vor dem Release?

Weitere Verbesserungen in FritzOS 07.26-88926 Internet: Behoben - Sporadisch verzögernd startende Internet-Radiostreams

Verbesserung - Optimierte Geschwindigkeit bei zwei parallelen UDP-Verbindungen

WLAN: Behoben - Schwachstellen in der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete sowie aggregierter MPDUs (A-MPDU) behoben ("Fragattack")

Telefonie: Änderung - Notwendige Änderung für die künftige Nutzung eines Online-Telefonbuchs von Google

DVB-C: Verbesserung - Automatisch startender Sendersuchlauf bei Aktivierung der DVB-C Funktion

Was ist alles neu?

Bei der neuen FritzOS-Version 7.26 geht voran - AVM ist nun im letzten Schritt vor der Freigabe für alle Besitzer einer der beiden Kabel-FritzBoxen 6660 und 6591 angekommen. Damit steht wohl nun auch für diese Modelle bald die Freigabe des neuen Feature-Updates an. AVM geht in diesem neuen Labor-Update jetzt noch einmal die DVB-C-Funktion an, behebt Probleme mit Internet-Radiostreams und einiges mehr.Weitere Änderungen oder Fehlerbehebungen werden nicht genannt. Damit sieht es nun so aus, als stünde das neue Update nun tatsächlich in den Startlöchern. Laut der Nachricht von AVM bei Twitter handelt es sich nur um ein kleines Update. Man wünscht sich noch einmal das Feedback der freiwilligen Tester. Das deutet noch mehr darauf hin, dass AVM die finale Freigabe für alle Besitzer einer FritzBox 6591 und 6660 Cable vorbereitet.Das Feature-Update wird eine Reihe von Verbesserungen mitbringen, unter anderem die Möglichkeit, bestimmte Geräte im Netzwerk zu bevorzugen. Damit kann man im Homeoffice profitieren, zum Beispiel um im Zoom-Call nicht rauszufliegen, weil der Nachwuchs gerade einen Download bei der Playstation startet. Auch andere Neuerungen sind praktischer Natur. So startet AVM die auch neue Smart Home-Features und lässt auf dem FritzFon nun einen neuen Startbildschirm inklusive Wetterinformationen zu.