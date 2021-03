Kurioser Bug: Frau True wird von der iCloud nicht mehr reingelassen

Computer können einem sehr schlau vorkommen, manchmal stoßen die Systeme aber auch aus recht simplen Gründen an ihre Grenzen. Eine iCloud-Nutzerin hat seit Monaten kein Zugang. Der Grund: Ihr Nachname "True" wird vom Code falsch interpretiert.

Dass die iCloud sich auch mal verschluckt - true

true wird Schaltvariable

Es ist erstaunlich, welche komplexen Abläufe im diffizilen Zusammenspiel von Hardware und Software möglich sind. Wenn diese Systeme dann aber doch mal ins Stolpern geraten, zeigt sich, welch klare Grenzen die fundamental zugrundeliegenden Strukturen mit sich bringen können. Irgendwann findet sich eigentlich immer ein Sonderfall, der für einen unerwarteten Digital-Schluckauf sorgt. So geschehen bei der iCloud, die der Autorin Rachel True den Zugang verwehrt.Wie True auf Twitter berichtet, sorgt ihr Nachname im Anmelde-System von Apple offenbar für Probleme und macht den Zugang unter Angabe ihrer Personalien unmöglich. Demnach versucht sie seit November letzten Jahres eine Lösung für das Problem zu finden, habe aber auch nach Stunden mit dem Apple Support hier keine entsprechende Hilfe erhalten. Dass das Problem wohl auf einen Programmierfehler bei Apple zurückzuführen ist, deutet dabei auch die entsprechende Fehlermeldung an: type error.Da Apple selbst bisher nicht zur Lösung des Problems beitragen konnte, hatte sich dann ein anderer Nutzer im Code der iCloud auf Fehlersuche begeben - und war fündig geworden : "Und hier ist des Rätsels Lösung, sie wandeln buchstäblich Strings "true" in jedem Antwortfeld in einen Boolean um", so der Entwickler und Dataminer Pavel Djundi zu Apples iCloud-Anmeldesystem. Boolesche Variablen sind in Programmiersprachen Wahrheitswerte, die nur die Variablen "true" und "false" zulassen.Bis Frau True auf Hilfe von Apple hoffen kann, wird es wohl etwas dauern und so hat der Informatiker Daniel Brahneborg einen etwas anderen Lösungsansatz: "Die schnellste Lösung ist vielleicht, dass Sie heiraten und den Namen Ihres Ehepartners annehmen. Herr/Frau ‘Null' wird allerdings nicht empfohlen."