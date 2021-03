Smartphone-Power für Gamer: RedMagic 6 mit 165 Hz & 18 GB RAM

Die ZTE-Tochter Nubia stellt mit dem RedMagic 6 ein neues Gaming-Smartphone vor, das mit einem hochfrequenten 165-Hz-Display, bis zu 18 GB Arbeitsspeicher und dem neuen Snapdragon 888 ausgestattet ist. Das High-End-Modell soll bald auch in Europa erhältlich sein.

High-End-Ausstattung, egal ob normale oder Pro-Version

ZTE / Nubia

Nubia ist bekannt für seine Premium-Smartphones, die sich vorrangig an mobile Spieler rich­ten. Optisch auffällig, mit einem aktiven Lüfter ausgestattet und vorerst nur für den chi­ne­si­schen Markt vorgestellt, machen nun auch das RedMagic 6 und seine Pro-Version von sich reden. Gerade Letzteres legt die Messlatte hinsichtlich seiner Ausstattung besonders hoch an. Neben dem bekannten Qualcomm Snapdragon 888-Chip setzt das RedMagic 6 Pro auf bis zu 18 GB LPDDR5-RAM und 512 GB ROM, einen 5050-mAh-Akku, 120-Watt-Schnellladung und einen 6,8 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz und einer FHD+ Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln.Die "Nicht-Pro"-Variante des Nubia RedMagic 6 unterscheidet sich lediglich hinsichtlich der Speicherbestückung und den Eigenschaften der fest integrierten Batterie vom Topmodell. So werden hier mit mindestens 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Flash-Speicher, 4500 mAh und eine maximalen 64-Watt-Aufladung geboten. Das Display, der Octa-Core-Prozessor und die Optik des Gaming-Smartphones unterscheiden sich bis auf diverse Farbvarianten nicht voneinander. Somit profitieren alle Modelle der RedMagic 6-Reihe ebenso von einer Triple-Kamera mit bis zu 64 Megapixeln inklusive Ultra-Weitwinkel- und Makro-Sensoren, den Touch-Schultertasten (400 Hz) und erhöhten Touchscreen-Abtastraten von bis zu 360 Hz.In China wird das Nubia RedMagic 6 mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher für 488 Euro verkauft. Das RedMagic 6 Pro mit 12 GB Arbeits- und 128 GB Flash-Speicher wird hingegen für 565 Euro angeboten. Eine transparente "Dao"-Special-Edition des RedMagic 6 Pro ist in seiner Spitzen­konfi­gura­tion mit 18 GB RAM und 512 GB Flash-Speicher zudem für um­ge­rech­net 848 Euro erhältlich. Auf allen Geräten ist Google Android 11 installiert. Die ZTE-Tochter wird das neue Gaming-Smartphone aller Voraussicht nach am 13. März in einer in­ter­na­tio­na­len Version ankündigen, die auch in Deutschland erhältlich sein dürfte.