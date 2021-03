Radeon RX 6700 XT: PowerColor teasert die neue Hellhound-Serie

Im Zuge der vermutlich für Anfang März geplanten Veröffentlichung der Radeon RX 6700 XT, legt Grafikkarten-Hersteller PowerColor unter dem Namen Hellhound offenbar auch eine neue Produktserie auf. Vor­aus­sicht­lich handelt es sich dabei um ein besonders leises Silent-Modell.

Lautloser Höllenhund

AMD bestätigte jüngst den Release einer neuen Grafikkarte der Radeon-RX-6000-Familie für den 3. März 2021 . Verschiedenen Berichten zu Folge ist damit die Radeon RX 6700 XT ge­meint. Im Zuge der bevorstehenden Veröffentlichung der RDNA-2-Mittelklasse, bringt der Her­stel­ler PowerColor nun offenbar ein neues Label auf den Markt ( via VideoCardz ). An­ge­kün­digt wurde die Produktserie unter dem Namen Hellhound.PowerColor konnte sich in den letzten Jahren unter anderem durch die Red Devil-Reihe einen Namen machen, welche beispielsweise als Radeon RX 5700 XT beliebt war. Wie das neue Cus­tom Design jedoch aussehen soll, ist noch nicht bekannt. Bisher zeigte der Hersteller nur ein Logo des besagten Höllenhundes.PowerColor greift auch bei der Beschreibung der Hellhound-Serie zu zumindest in­ter­es­san­ten Mitteln: "Er war ein Kampfhund, von einem tapferen Krieger gehalten. Doch seine Tap­fer­keit blieb vom Red Devil nicht unbemerkt, der die Chance sah, den Hund zum Wächter seiner Höllentore zu machen… Dieser Höllenhund ist lautlos, gibt kein einziges Geräusch von sich, während er die Tore bewacht." Zu Deutsch: Die Radeon RX 6700 XT Hellhound ist vor­aus­sicht­lich ein besonders leises Silent-Modell.Wenngleich in kunstvolle Sätze verpackt, wird zudem die Effizienz der Hellhound auffällig oft betont. Bezüglich Leistung wird sie sich vermutlich unterhalb der Red Devil, dafür aber mit leiser drehenden Lüftern einordnen. Genaue Details wurden jedoch noch nicht genannt.