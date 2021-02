AMD: Hohe Fehlerquote bei Ryzen 5000 kann nicht bestätigt werden

Der PC-Hersteller PowerGPU sorgte vor kurzem mit einem Tweet für Auf­se­hen, der von einer zu hohen Ausfallquote bei Ryzen-5000-Prozessoren berichtete. Jedoch können weder AMD noch andere dazu befragte PC-Hersteller das Problem bestätigen.

Test-Versagen kein Defekt

Am vergangenen Wochenende sorgte der System-Builder PowerGPU mit der Aussage für Auf­se­hen, dass Ryzen-5000-Prozessoren eine "immer noch zu hohe" Ausfallquote aufweisen. Von 320 Prozessoren seien mit 19 Stück sechs Prozent bereits bei der Anlieferung defekt ge­we­sen. Die Seite PCWorld hat sich mittlerweile sowohl bei AMD als auch drei anderen Herstellern erkundigt.AMD selbst gab folgendes Statement ab: "AMD prüft eine Beschwerde eines PC-Herstellers bezüglich unerwartet hoher Ausfallraten bei Desktop-Prozessoren der Ryzen-5000-Se­rie. Uns sind aktuell keine ähnlichen Probleme bekannt." Die drei befragten System-Buil­der werden nicht namentlich genannt, jedoch wird angedeutet, dass allesamt mehr Kom­plett­rech­ner verkaufen als PowerGPU. Der erste Anbieter gibt zu Protokoll, dass es keine Probleme mit Ryzen-basierten Systemen gibt. Fertigungslinien und Rücklaufquoten hätte man stets im Auge. Auch Anbieter Zwei bestätigt dies: Weder der Qualitätskontrolle noch dem Support seien Auffälligkeiten bekannt.Der dritte Anbieter gab mehr Informationen preis und führte dann tatsächlich auffälligere Fehlerquoten an. Demnach sollen 2,9 Prozent aller Ryzen-5000-Prozessoren, drei Prozent al­ler Ryzen-3000-CPUs und 2,5 Prozent aller Threadrippers der 3000er-Serie an der Qua­li­täts­kon­trol­le des Unternehmens scheitern.Allerdings sieht aber auch dieser Hersteller kein schwerwiegendes Problem, sobald die Zahlen in Relation gesetzt werden. Man ver­kau­fe eigenen Angaben zu Folge immer noch deut­lich mehr Intel- als AMD-basierte CPUs, sodass einzelne Ausfälle die Quote stärker beeinflussen würden. Außerdem wird betont, dass ein Schei­tern im hauseigenen "Torture-Test" nicht mit ei­nem Defekt der CPU gleichzusetzen sei. So wird zum Beispiel immer mit vollbestückten Spei­cher­slots getestet, auch wenn die Systeme schluss­end­lich gar nicht in dieser Form verkauft werden.PowerGPU hat den aufsehenerregenden Tweet um die defekten Ryzen-5000-Prozessoren mitt­ler­wei­le wieder gelöscht. Begründet wird der Schritt zum einen damit, dass man Dis­kus­sio­nen von der eigenen Timeline fernhalten wolle. Außerdem betont der PowerGPU, dass sich AMD um seine Marke kümmere und man gemeinsam an einer Lösung arbeite. Basierend auf den Angaben der drei befragten Hersteller und Berichten anderer Seiten, geht PCWorld davon aus, dass es sich bei der PowerGPU-Problematik um eine Anomalie handelt.