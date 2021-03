Radeon RX 6700 XT: PowerColor enthüllt erstes Hellhound-Modell

Nachdem bislang einzig Bilder einer Radeon RX 6700 XT im Referenz-De­sign zu sehen waren, hat PowerColor mit der Radeon RX 6700 XT Hell­hound das erste eigene Custom-Design der kommenden AMD-GPU ent­hüllt. Optisch bricht der Hersteller mit dem gewohnten Grau-Rot.

Taktraten noch unbekannt

Nachrichten und Downloads zu AMD-Grafikkarten sowie CPUs

Anfang des Monats stellte der AMD Boardpartner PowerColor unter dem Namen Hellhound eine neue Produktreihe vor, ohne dabei wirklich ins Detail zu gehen. Zwischenzeitlich gab es einzig Bilder einer Radeon RX 6700 XT von Powercolor im Referenz-Design zu sehen, doch nun wurde die erste Custom-Variante enthüllt. ( via VideoCardz Mit der Hellhound-Produktreihe ergänzt Powercolor sein GPU-Portfolio, welches bislang unter anderem Grafikkarten der Reihen Liquid Devil, Red Devil, Red Dragon sowie Fighter enthielt. Im Gegensatz zu diesen bricht Hellhound mit dem grau-roten Farbschema. Während der Groß­teil der neuen Grafikkarte in Schwarz gehalten ist, deutet das rückseitige Hellhound-Lo­go einen blauen Akzent an. Wirklich in Erscheinung tritt die Farbe aber erst durch die Be­leuch­tung der drei verbauten Lüfter.Bezüglich Taktraten und Preis der Radeon RX 6700 XT Hellhound hält sich PowerColor vorerst noch bedeckt. Zumindest verrät der Hersteller, dass zweimal 8-Pin statt jeweils eines 6-Pin- und 8-Pin-Stromanschlusses verbaut werden. Im Hinblick auf Konnektivität gibt es dreimal Displayport 1.4a sowie einmal HDMI 2.1. Frag­lich ist, ob die Hellhound mit Blau als einziger Lüfter-Beleuchtungsfarbe zufrieden gibt oder Veränderungsmöglichkeiten geboten werden. PowerColor äußerte sich jedoch auch dazu bis­lang nicht.Wann die Radeon RX 6700 XT Hellhound offiziell im Handel erscheint, ist aktuell ebenfalls noch unklar. Dies sollte aber - ähnlich wie bei den Custom-Designs von ASRock - spätestens zum offiziellen Release der RX 6700 XT am 18. März bekanntgegeben werden.