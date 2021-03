Beeindruckend und etwas gruselig: KI erweckt alte Fotos zum Leben

So genannte Deep Fakes, also KI-generierte Animationen von Menschen, sind heutzutage alles andere als ungewöhnlich. Oftmals werden hier Prominente und Politiker nachgeahmt. Doch Deep Fakes liefern auch einen spannenden "Blick" in die Vergangenheit.

Zurück in die Vergangenheit

Saad Faruque (CC BY-SA 2.0)

Deep Fakes sind immer wieder in aller Munde, vor allem dann, wenn kuriose und kontroverse Ergebnisse die Folge sind. Ein neuer Dienst namens Deep Nostalgia zeigt, welche vermeintlich harmlosen Möglichkeiten in dieser Technologie stecken. Denn der neue KI-Dienst erweckt in gewisser Weise Tote wieder zum Leben. Genauer gesagt können mit der von MyHeritage, einem auf Genealogie, also Ahnenforschung, spezialisierten Online-Unternehmen, angebotenen Technologie Standbilder zu kurzen Videos verwandelt werden.Mit der von D-ID lizenzierten 3D- bzw. KI-Technologie lassen sich unter anderem alte Fotos zum Leben erwecken. Damit kann man eine Aufnahme eines Verwandten oder einer sonstigen Person verwenden, um damit kurze Videos zu erschaffen.Die Software setzt hierfür auf vorgefertigte Vorlagen-Videos mit Gesichtsanimationen. Diese werden verwendet, um das jeweils beste auszuwählen, das zu einem bestimmten Foto passt. Hintergrund dieser Idee ist es, Aufnahmen von Verstorbenen oder Vorfahren zurückbringen zu können.Dafür benötigt man lediglich ein kostenloses Konto bei MyHeritage und muss ein Foto hochladen. Der Prozess ist laut The Verge automatisiert, die Software der Seite optimiert das Bild und gibt daraufhin ein animiertes GIF aus. Laut FAQ werden die Bilder bzw. Animationen nicht mit Dritten geteilt. Außerdem werden Aufnahmen, die hochgeladen, aber nicht bearbeitet werden automatisch gelöscht.Derzeit können nur Portraits per Deep Nostalgia bearbeitet werden, man benötigt also auch das passende Foto. Dafür funktioniert das Ganze nicht nur mit Menschen, einige Nutzer haben Bilder von Statuen bzw. Büsten hochgeladen und durchaus erstaunliche "lebendige" Resultate bekommen.