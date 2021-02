Toshiba schickt MG09-Festplatten mit 18 Terabyte ins Rennen

Toshiba kann jetzt eine ganze Serie neuer Festplatten bereitstellen, die mit 18 Terabyte Kapazität zu bekommen sind. Diese erreichen die hohe Kapazität durch eine Weiterentwicklung der bisherigen Lesekopf-Technologie.

Einfacher zum Ziel

Bei der jetzt vorgestellten MG09-Reihe setzt Toshiba auf die Microwave Assisted Magnetic Recording (MAMR)-Technologie. In den Vorgänger-Systemen wurde noch mit der etwas einfacheren Perpendicular Magnetic Recording (PMR)-Technik gearbeitet, die man hier nun weiterentwickeln konnte. Dadurch konnte die Speicherdichte auf den Plattern weiter gesteigert werden.Toshiba arbeitet so weiterhin mit der im Kern gleichen Bauweise wie bei der MG08-Reihe: Jeweils neun Plattern sind in einem Gehäuse gelagert, das mit Helium gefüllt wurde. Die Kapazität jeder einzelnen Magnetscheibe konnte allerdings von bisher 1,78 auf nun 2 Terabyte ausgebaut werden. Dies führt dann also ohne umfangreiche Änderungen direkt zu den höheren Speicherkapazitäten der gesamten Festplatte.Die Speichermedien im Inneren rotieren mit 7200 Umdrehungen pro Minute. Mit Hilfe des 512 Megabyte großen Chaches sollen noch einige Optimierungen im Prozessablauf die Arbeitsgeschwindigkeit steigern. 268 Megabyte pro Sekunde sollen hier nach Angaben des Herstellers erreicht werden - und dies nicht im Peak, sondern im längeren Betrieb. laut Toshiba werden die ersten MG09-Medien aus der Massenproduktion im März ausgeliefert.Bei dem Hersteller und auch bei Western Digital ruhen große Hoffnungen auf der MAMR-Technik. Diese verspricht vor allem wesentlich einfachere Kapazitätssteigerungen, als sie beim Konkurrenten Seagate mit seinen Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR)-Systemen zu finden sind. Dieser muss mit speziellen Glas-Plattern arbeiten, das die punktuelle Erhitzung der Schreibstelle mit einem Laser aushält. Dadurch steigen hier letztlich die Preise.