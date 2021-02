Neue Funktionen starten: FritzBox 6660 Cable erhält bereits FritzOS 7.24

Beim Berliner Internetspezialisten AVM geht es derzeit Schlag auf Schlag. Nachdem es in den letzten Tagen weitere Beta-Updates für das neue FritzOS 7.24 gab, startet jetzt eine finale Version. Den Anfang macht die FritzBox 6660 Cable.

Neue Features: Mehr WLAN-Sicherheit mit dem neuen Verschlüsselungsstandard WPA3

Gästen einen offenen WLAN-Hotspot anbieten, der Daten sicher verschlüsselt überträgt (OWE)

Mehr WLAN-Performance mit Mesh Steering und dem Mesh-Autokanal

Internetzugang für einzelne Geräte komfortabel aus- und wieder einschalten (Gerätesperre)

Übertragungstempo von VPN-Verbindungen fast verdreifacht

Sicheres Telefonieren am Telekom-Anschluss durch Sprach-Verschlüsselung

Mehr Komfort für Online-Telefonbücher, Anrufbeantworter, Faxfunktion

Smartes Telefonbuch zeigt am FRITZ!Fon passende Vorschläge bereits während der Nummerneingabe

Neue Produkte unterstützt: LED-Lampe FRITZ!DECT 500 und Vierfach-Taster FRITZ!DECT 440

Mehrsprachig: Sprachauswahl für die gesamte Benutzeroberfläche und FRITZ!Fon

Schnelleres FRITZ!NAS über ein Netzlaufwerk (\fritz.nas) und mit neuer SMB-Version

Unterstützung für DVB-C (Sat>IP) Streaming

Dieser Kabelrouter bekommt dabei ab sofort eine Reihe an neuen Funktionen, die AVM ent­wi­ckelt hat. Dazu gehört die Unterstützung für DVB-C-Streaming für das Kabelfernsehen. Au­ßer­dem startet der Support für den Verschlüsselungsstandard WPA3 und eine Ver­bes­se­rung für das Übertragungstempo von VPN-Verbindungen. Das Update für die FritzBox 6660 Cable steht ab sofort für alle Besitzer des Modells bereit, außer, sie werden durch ihren Internetprovider mit Aktualisierungen versorgt. In dem Fall muss man auf die Freigabe durch den Provider warten, da laufen aber die entsprechenden Test auch schon ( wir berichteten von den ersten Testläufen ).Alle wichtigen Details zu dem Update findet man beim AVM-Support . Das Update kann man am einfachsten über die Online-Updatefunktion durchführen. Dazu startet man die Be­nut­zer­ober­flä­che im Internetbrowser unter "fritz.box" und sucht mit dem Assistent nach einer Ak­tu­a­li­sie­rung. Dort findet man den Hinweis auf die neue Ver­si­on unter "Update" be­zie­hungs­wei­se "Firmware ak­tu­a­li­sie­ren". Man bestätigt das Herunterladen und die Installation läuft dann automatisch.