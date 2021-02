AVM fügt FritzBox 4040 für die experimentellen Labor-Updates hinzu

Der Internet-Spezialist AVM hat ein weiteres Beta-Update für die Vorschau-Version des neuen FritzOS 7.24 herausgegeben - dieses Mal wird die FritzBox 4040 bedient, es ist der erste Betatest für diesen Router.

Erste Beta-Version 07.24-85886 Laut den Release-Notes gibt es nun viel Neues und sehr viele Verbesserungen. An neuen Funktionen und wichtigen Optimierungen sind nun gestartet:



Geräte-Priorisierung für ungestörtes Arbeiten im Homeoffice

Mehr WLAN-Sicherheit mit dem neuen Verschlüsselungsstandard WPA3

Offener WLAN-Hotspot für Gäste, der Daten sicher verschlüsselt überträgt (OWE)

Mehr WLAN-Performance mit Mesh Steering und dem Mesh-Autokanal

Internetzugang für einzelne Geräte komfortabel aus- und wieder einschalten (Gerätesperre)

Mehrsprachig: Sprachauswahl für die gesamte Benutzeroberfläche

Schnelleres FritzNAS über ein Netzlaufwerk (\\fritz.nas) und mit neuer SMB-Version

AVM

Die FritzBox 4040 gehört ab sofort auch zu den Geräten, die in der aktuellen Beta-Testreihe mit Vorab-Versionen ausgestattet werden. AVM arbeitet dabei derzeit unter Hochtouren an dem kommenden Feature-Update. Neu vorgestellt werden dabei unter anderem neue Funktionen wie die Geräte-Priorisierung für ungestörtes Arbeiten im Homeoffice. Dazu lässt sich in der Geräteliste zum Beispiel der Arbeits-Rechner auswählen, damit er eine höhere Priorisierung erhält als zum Beispiel eine Spielkonsole. Neu ist ebenfalls ein überarbeiteter Startbildschirm mit aktuellen Wetter­infor­mationen für FritzFon. Weitere Details zu den Beta-Tests hat AVM auf einer Sonderseite zusammengetragen . Dort findet man wichtige Informationen, sowie Tipps für die Installation der Beta-Updates.Nutzer dürften dabei schon gespannt sein, denn es gibt neben den bereits genannten neuen Funktionen noch eine Vielzahl an Verbesserung und Änderungen. Die Versionsnummer für die FritzBox 4040 lautet 07.24-85886. Wer jetzt gern mit in den Beta-Test einsteigen möchte, erhält dazu bei AVM eine Reihe an Tipps . Nach der Installation der ersten Beta kommen alle weiteren Updates auf Wunsch ganz einfach als automatische Installation, so wie gewohnt. Ansonsten kann man auch jederzeit von der Beta zurück zur stabilen Version wechseln.