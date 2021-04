Neue Features für FritzBox 6591 und 6660 Cable starten für alle

AVM hat pünktlich zum Wochenende das neue FritzOS-Feature-Update für zwei Kabel-Router freigegeben. Nutzer, die eine FritzBox 6591 oder 6660 Cable einsetzen, die nicht vom Provider aktualisiert wird, können die neuen Funktionen ab sofort ausprobieren.

Viele Änderungen für Kabel-Nutzer

Neues in FritzOS 7.26 für die FritzBox 6660 Cable Internet: Priorisierung eines Heimnetzgeräts nun ganz einfach auf der FritzBox Bedienoberfläche aktivieren

O2 als Internetanbieter für Kabelanschlüsse im Einrichtungsassistenten ergänzt

Telefonie: Faxfunktion: Journal für empfangene und gesendete Fax-Nachrichten

Unterstützung der Business-Telefonieplattform "Telekom CompanyFlex" (SIP-Trunk und Cloud PBX)

DECT/FritzFon: Neuer Startbildschirm mit aktuellen Wetterinformationen

Smarthome: FritzDECT 440 misst Luftfeuchtigkeit und ermöglicht deren Anzeige mit FritzApp Smart Home und FritzFon

FritzDECT 440 zeigt den QR-Code für den einfachen Zugang zum WLAN-Gastzugang an

An- und Ausschalten des WLAN-Gastzugangs oder Anrufbeantworters per Tastendruck auf dem FritzDECT 440

Auf Tastendruck von FritzDECT 440 oder 400 klingelt ein internes Telefon und zeigt einen Kurztext an

Rollladensteuerung über FritzDECT 440, FritzFon und die FritzBox-Benutzeroberfläche

Lichtsequenz "Aufwachen/Einschlafen" für den FritzDECT 500 und kompatible DECT-LED-Lampen per "Automatische Schaltung"

AVM

Die beiden Kabel-FritzBoxen 6591 und 6660 bekommen dabei gleich die Version FritzOS 7.26, welche neben den Neuerungen aus 7.25 noch eine Reihe an Bugfixes und weiteren kleinen Verbesserungen mit sich bringt. An neuen Funktionen ist nun die von AVM genannte "Vorfahrt im Homeoffice" verfügbar: Dahinter versteckt sich die Priorisierung eines Computers beim Internetzugang. Es gibt aber nicht nur neue Funktionen, sondern auch neue Sicherheitsupdate. AVM empfiehlt daher jedem Nutzer, das Update durchzuführen. Über weitere Neuheiten informieren wir am Ende des Beitrags in den angefügten Release-Notes.Die Liste aller Änderungen, inklusive Neuer­ungen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates, ist dieses Mal mit über 110 Einzelpunkten extrem lang. Die kompletten Relase-Notes findet man bei AVM auf der Download-Seite der einzelnen Router. Dort findet man wichtige Informationen, sowie Tipps für die Installation der Updates. Wir haben zur Vereinfachung jetzt nur die Neuerungen am Beispiel der FritzBox 6660 Cable aufgelistet: