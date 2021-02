Neue Features für FritzBox 6590 Cable und 6490 Cable als Labor-Update

Es gibt ein weiteres Beta-Update für die Vorschau-Version des neuen FritzOS 7.24. Das neue experimentelle Labor-Update startet dabei nun auch für die beiden Kabel-Router für die FritzBox 6590 Cable und 6490 Cable.

Neue Funktionen fürs Homeoffice

Änderungen Version 07.24-07.24-85832 Laut den Release-Notes gibt es nun viel Neues und sehr viele Verbesserungen. Neu ist:



Internet:

Bevorzugung eines Netzwerkgerätes vor allen anderen, diese Eigenschaft kann in den "Details" des Geräts im Heimnetz aktiviert werden

Telefonie:

Faxfunktion: Journal für empfangene und gesendete Fax-Nachrichten

Unterstützung für den "Telekom CompanyFlex SIP-Trunk"

Unterstützung für Cloud-Rufnummern der CompanyFlex-Business-Telefonieplattform der Deutschen Telekom (Telefonieprofil "Telekom CompanyFlex Cloud")

DECT/FritzFon:

Neuer Startbildschirm mit aktuellen Wetterinformationen

Smart Home:

Rollladensteuerung unterstützt (Bedienung mit FritzApp Smart Home, FritzFon, FritzDECT 440, FritzApp Smart Home und FritzBox-Benutzeroberfläche)

Luftfeuchtigkeitsanzeige auf dem FritzDECT 440, auf dem FritzFon und in der FritzBox-Benutzeroberfläche (ab Firmware Update 5.10 für den FritzDECT 440)

An- und Ausschalten des WLAN-Gastzugangs per Tastendruck auf dem FritzDECT 440 und Anzeige des QR-Codes (ab Firmware Update 5.10 für den FritzDECT 440)

An- und Ausschalten des Anrufbeantworters per Tastendruck auf dem FritzDECT 440 (ab Firmware Update 5.10 für den FritzDECT 440)

Lichtsequenz "Aufwachen/Einschlafen" für den FritzDECT 500 und HAN-FUN-Farb-LED-Lampen per "Automatische Schaltung"

Vorlage für einen schnellen Wechsel der Farbeinstellung und der Helligkeit

Vorlage für schnelle Einstellung der Rollladenposition

Auf Tastendruck klingelt ein internes Telefon und zeigt einen Kurztext an

System:

Datensicherung für den internen Speicher (Klingeltöne, Bilder, Sprachnachrichten)

Kennwort-Sichtbarkeit bei der Vergabe und Eingabe verändern (Auge-Element)

AVM

Der Berliner Internet-Spezialist AVM arbeitet noch immer unter Hochtouren an dem kommenden Feature-Update. Nun hat man eine neue experimentelle Labor-Version erstmals für die beiden FritzBoxen 6590 Cable und 6490 Cable veröffentlicht. Wer eine der beiden Boxen sein eigene nennt und diese nicht über ein Provider in einer angepassten Version erhalten hat, kann nun den Betatest mitmachen. Die nötigen Dateien dazu gibt es ab sofort auf der Webseite von AVM bei den Labor-Updates.Nutzer dürften dabei schon gespannt sein, denn es eine Reihe an neuen Funktionen für die beiden Geräte. Jetzt wird erste einmal alles vorgestellt, was für andere FritzBoxen bereits erprobt wurde, zum Beispiel die neue Geräte-Priorisierung für ungestörtes Arbeiten im Homeoffice. Neu ist ebenfalls ein überarbeiteter Startbildschirm mit aktuellen Wetter­infor­mationen für FritzFon. Weitere Details zu den Beta-Tests hat AVM auf einer Sonderseite zusammengetragen . Dort findet man wichtige Informationen, sowie Tipps für die Installation der Beta-Updates.