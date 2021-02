PYUR-Aktion: Neue Preise für Gigabit-Tarif, FritzBox gratis, neue Extras

Beim Kabelanbieter PYUR gibt es für Neukunden einige recht in­te­res­san­te Tarif-Angebote, bei denen man in den ersten sechs Monaten nur 20 Euro zahlen muss. Neu gibt es ein FritzBox gratis. Zusätzlich bekommt man einen Repeater drei Monate kostenlos, wenn man ein Mesh-Set bucht.

Tarif-Beispiele Kombi

1000 Mbit/s für 65 Euro

200 Mbit/s für 45 Euro

20 Mbit/s für 35 Euro

24 Monate Laufzeit: Alle Tarif in den ersten sechs Monaten für 20 Euro

Kostenlose FritzBox 6660

Neue Angebotspreise sichern

Ein interessanter Tipp für Kabel-Kunden, die im Einzugsbereich von PYUR einen neuen Vertrag suchen: PYUR senkt ab sofort die Preise für den Gigabit-Tarif. Wer in Berlin und Umland von den PYUR-Leitungen mit bis zu 1.000 MBit/s profitieren möchte, zahlt nun nur noch 65 Euro monatlich für den Kombi-Tarif mit Glasfaser-Internet, HDTV und Telefonflatrate. Der Preis gilt sowohl für Laufzeitverträge mit 24 Monaten als auch für die mit Mindestvertragsdauer drei Monate (monatlich kündbar). Für alle Neukunden, die sich für den Zwei-Jahres-Vertrag entscheiden, wird der Monatspreis in den ersten sechs Monaten auf 20 Euro reduziert. Das gilt übrigens für alle PYUR-Tarife, also auch für die Angebote mit 20, 200 oder 400 MBit/s. Man spart damit aktuell bei den Zwei-Jahres-Verträgen zwischen 90 und 270 Euro.Alle Kunden erhalten jetzt die FritZBox 6660 kostenlos mit dazu. Der neue Router unterstützt bereits Wi-Fi-6-Standard und damit schnellere Verbindungen. Als Extra kann man sich den FritzRepeater 1200 mit dazu buchen, um von den Mesh-Netzwerk-Funktionen zu profitieren. Dann gibt es das Fritz-Zusatzgerät in den ersten drei Monaten kostenlos, im Anschluss zahlt man dann 3 Euro pro Monat zusätzlich.Wer das HDTV-Angebot nicht benötigt, kann auch nur die Internet-Flatrate buchen. Dann zahlt man für 1000 MBit/s 55 Euro im Monat. Auch dabei reduziert PYUR bei Zwei-Jahres-Abschluss die monatliche Grundgebühr in den ersten sechs Monaten auf 20 Euro.