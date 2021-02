Dialog: Deutsch-britischer Apple-Zulieferer wird jetzt teuer verkauft

Der deutsch-britische Chiphersteller Dialog Semiconductor wird seine Unabhängigkeit wohl aufgeben und sich von einem asiatischen Halbleiter-Konzern aufkaufen lassen: Renesas Electronics habe ein attraktives Angebot abgegeben.

Das aus Japan stammende Unternehmen soll eine Summe von 4,8 Milliarden Euro zu zahlen bereit sein, teilte Dialog mit. Die Offerte liegt damit rund 20 Prozent über dem Marktwert, den Dialog zum Börsenschluss vor dem Wochenende aufwies. Allerdings wurde bisher noch keine abschließende Einigung über eine Übernahme erzielt, hieß es weiter. Die Verhandlungen stünden jedoch in einer Phase, die einen baldigen Abschluss sehr wahrscheinlich machen.Der größte Anteil des Renesas-Geschäftes ist die Halbleiter-Produktion für die Automobilindustrie. Die Branche ist allerdings in einem starken Umbruch begriffen, der zwar durchaus Chancen, aber eben auch große Risiken mit sich bringt. Daher versuchen die Japaner, sich möglichst zügig breiter aufzustellen.Dialog kann hierbei sicherlich behilflich sein. Der größte Kunde des Unternehmens ist Apple . Für den kalifornischen Konzern baut das Unternehmen unter anderem Controller für Touch-Displays - wenn auch mit sinkenden Auftragsmengen, da Apple inzwischen immer mehr Chips selbst entwickelt und baut. Dialog ist aber noch in zahlreichen anderen Segmenten unterwegs und baut unter anderem auch wichtige Komponenten für die IoT-Industrie.Dialog Semiconductor entstand ursprünglich in der Nähe Stuttgarts. Allerdings wurde der Firmensitz schon vor einiger Zeit nach London verlegt. Das führte zuletzt dazu, dass die Firma aus den Indizes an der Frankfurter Börse herausflog, da man nach dem Brexit formal nicht mehr als EU-Unternehmen galt. Neben Renesas soll auch STMicroelectronics Interesse an einer Übernahme gehabt haben, konnte sich jedoch hinsichtlich des Gebotes nicht gegen die Japaner durchsetzen.