FritzRepeater 2400 & 3000: Neuer Einrichtungs-Assistent startet

Bei AVM läuft das aktuelle Betatest-Programm auf Hochtouren. Schon wieder gibt es ein Update - dieses Mal sind die Zusatzgeräte Fritz­Repeater 2400 und 3000 dran. Als Neuerung gibt es den überarbeiteten Assistenten für die Einrichtung und den Wechsel der Zugangsart.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen in FritzOS 7.24-860XX

Verbesserung - Neugestaltete Assistenten für die Einrichtung sowie für den Wechsel der Zugangsart (WLAN-Brücke/LAN-Brücke)

Verbesserung - Dauer des Verbindungsaufbaus zur FritzBox nach Tastendruck (WPS) deutlich reduziert

Behoben - Die Abbildung im Einrichtungsassistenten für die Einrichtung der WLAN-Brücke war unvollständig

Behoben - Auf der Anmeldeseite gab es bei Sprachen ungleich Deutsch einen Fehler beim Textumbruch

Behoben - Die Abschlussseite des Einrichtungsassistenten zeigte den WLAN-Netzwerkschlüssel an, obwohl ein unverschlüsseltes Netzwerk konfiguriert wurde

So nehmt ihr am Beta-Test teil

Der Hersteller AVM hat das experimentelle Labor-Update für die beiden Zusatzgeräte frei­gegeben. Die Aktualisierung bringt für den FritzRepeater 2400 die Version 07.24-86044, der FritzRepeater 3000 bekommt Version 07.24-86043. Wer sich nun wundert: Der FritzRepeater 1750E ist vorerst wieder aus dem öffentlichen Beta-Test verschwunden. AVM hatte zunächst ein Update für das Gerät bereitgestellt und dann zurückgezogen. Bei den neuen Aktualisie­rungen ist nun der 1750E nicht mehr dabei.Wer bereits eine Beta für eines der Zusatzgeräte nutzt, bekommt das Update automatisch angeboten, für alle anderen interessierten AVM-Besitzer haben wir am Ende des Beitrags noch Tipps für die Aktualisierung beziehungsweise den Einstieg in das Test-Programm.Beide Versionen kann man ab sofort bei AVM beziehen. Neue Funktionen werden allerdings nicht vorgestellt. Dafür gibt es aber Verbesserungen wie die neue Nutzeroberfläche für den Assistenten für die Einrichtung und den Wechsel der Zugangsart sowie eine Reihe von Fehlerbehebungen. Die Updates beheben unter anderem Probleme mit dem Einrichtungsassistenten.Auch wenn man bislang noch keine Laborversion genutzt hat, kann man jederzeit mit in die Testphase einsteigen. Zunächst ist dabei wichtig, dass man alle verfügbaren Updates für die FritzBox ausgeführt hat. Im Anschluss ist es der leichteste Weg, über die Benutzeroberfläche des Repeaters über "System -> Update -> Neues FritzOS suchen" auf die neue Version zu springen. Oder man wählt von der AVM Labor-Webseite die neueste Image-Datei für seinen Repeater, lädt das Paket und installiert es.