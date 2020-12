FritzRepeater 1750E: Update bringt WPA3 und besseres Mesh-Steering

Der Berliner Router-Hersteller AVM verteilt jetzt das Update auf FritzOS 7.21 für mehrere Mesh-Zusatzgeräte. Dabei ist nun das Update für den FritzRepeater 1750E erschienen. Weitere Updates gab es schon gestern ; ob dieses Jahr noch weitere folgen ist unbekannt.

Verbesserungen und Änderungen mit FritzOS 7.21

Neue Features: Unterstützung der Verschlüsselung nach WPA3-Standard (SAE)

Unterstützung des "WPA3/WPA2 Transition Mode" bei Einrichtung über die Benutzeroberfläche

Automatische Einrichtung der Betriebsart "LAN-Brücke" für Repeater in Werkseinstellungen

Performance Mesh Steering verbessert WLAN-Verbindungen für Endgeräte, die mobil genutzt werden

Mesh-Autokanal: Berücksichtigt die WLAN-Umgebung der Mesh Repeater bei Wahl des besten WLAN-Kanals für das ganze Mesh

Verbesserung - Wenn für die Einbindung des Repeaters ins Mesh zuerst die Taste an der FritzBox und anschließend die am Repeater gedrückt wird, wird die erfolgreiche Einbindung durch kurzes Blinken der LED am Repeater angezeigt

Behoben - Bei einem per LAN mit der FritzBox verbundenen Repeater wurde u. U. nach einem Neustart zeitweise eine ungültige IP-Adresse vergeben

Behoben - In seltenen Situationen konnte es zu einem anhaltenden Verlust der 5-GHz-Verbindung zur FritzBox kommen

Behoben Bei der Anmeldung an einem Telekom-Router Speedport Smart 3 per Tastendruck (WPS) war der FritzRepeater u. U. eine Zeit lang nur über 2,4 GHz verbunden # Weitere Verbesserungen und Änderungen mit FritzOS 7.20

Verbesserung - Automatische Vervollständigung der Repeaterverbindung für FritzRepeater mit zwei WLAN-Bändern (2,4 und 5 GHz) wenn nur ein Band verbunden ist

Verbesserung Vereinfachte Anmeldung an der Benutzeroberfläche des FritzRepeaters (Dropdown-Menüund Vorbelegung für den Benutzernamen)

Verbesserung - Ereignismeldungen für WPA3 erweitert

Verbesserung - Kompatibilität mit Sonos Multiroomsystemen verbessert

Verbesserung - Unterstützung der Einrichtung per Knopfdruck (WPS) gegen Basisstationen, die nur 5 GHz WLAN nutzen

Verbesserung - Meldungen zu WLAN ("System / Ereignisse") verbessert

Verbesserung - Seite für den FritzBox-Support erweitert um die Option, Support-Daten direkt an AVM zu senden

Änderung - Bei Repeatern im Mesh ohne eigenes Kennwort wird bei Aufruf der Benutzeroberfläche Benutzername und Kennwort der FritzBox abgefragt

Änderung - Bei Repeatern ohne eigenes Kennwort, die nicht für Mesh aktiviert sind, wird bei Aufruf der Benutzeroberfläche zur Vergabe eines Kennworts aufgefordert

Änderung - Option zum Sichern und Wiederherstellen von Einstellungen entfernt

Änderung - Veraltete Verschlüsselung WPA/TKIP entfernt #Neue Funktionen und Verbesserungen bei Nutzung mit einer FritzBox mit FritzOS 7.20

Verbesserung - Mesh-Steering von Endgeräten, die das Protokoll 802.11v/k nicht voll unterstützen verbessert

Verbesserung - Verbesserte Erkennung von Endgeräten, die sich nicht über Mesh Steering umsteuern lassen

Verbesserung - Mesh-Steering bewertet und berücksichtigt Verbindungsart und Geschwindigkeit verschiedener Verbindungswege ("Pfade") bei der Steering-Entscheidung

Verbesserung - Benachrichtigung in den Ereignissen der FritzBox, wenn eine Netzwerkschleife (z. B. gleichzeitige LAN- und WLAN-Verbindung zum selben Gerät) besteht

Verbesserung - Automatisches Upgrade der Verschlüsselung des Mesh-Verbindung

Besitzer eines FritzRepeaters 1750E können in Kürze aktualisieren und bekommen neue Sicherheits- und Netzwerk-Funktionen, darunter neue Optionen für das Mesh-Steering. AVM verbessert dabei unter anderem die WLAN-Verbindungen für Endgeräte, die mobil genutzt werden. Zudem gibt es mit der Unterstützung von WPA3 jetzt neue Sicherheits-Features. Das hat AVM heute mitgeteilt. Das Unternehmen hat die Aktualisierung auf Fritz OS 7.21 jetzt auch für den FritzRepeater 1750E freigegeben. Die kleinen Geräte für die Netzwerk­erweiterung im Heimnetzwerk bekommen damit nun eine Reihe an Verbesserungen und viele neue Funktionen. Mit jedem neuen FritzOS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheits­funktionen von FritzBox und FritzRepeatern und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, das Update durchzuführen.Zu den Neuerungen für den FritzRepeater 1750E gehört zum Beispiel auch die Unterstützung des "WPA3/WPA2 Transition Mode" bei Einrichtung über die Benutzeroberfläche. Zudem startet eine automatische Einrichtung der Betriebsart "LAN-Brücke" für Repeater in Werkseinstellungen.Informationen zu dem Update für den Repeater 1750E kann man sich auch von der AVM-Webseite holen . Dort findet man Tipps zum Aktualisieren und Hilfe, falls irgendetwas nicht gleich funktioniert. Wenn der Repeater mit einer FritzBox verbunden ist, kann man die Benutzer­ober­fläche über die Mesh-Übersicht des Routers mitaufrufen (fritz.box). Das Update findet man dann in der Heimnetzwerk-Übersicht im "Assistenten" unter dem Stichwort "Update" oder "Firmware aktualisieren".