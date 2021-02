Netflix, Disney+ & Prime Video: Die Highlights der neuen Woche

Mehr als 25 Filme und Serien starten in dieser Woche bei Netflix, Prime Video und Disney+. Zu den Highlights der Video-Streaming-Dienste ge­hören das Staffelfinale von The Expanse, das Amazon-Original Bliss und das Drama Malcom & Marie. Unser Überblick zeigt alle Neustarts.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 5)

Bridget Jones' Baby ab 1. Februar

Tiffany Haddish Presents: They Ready: Staffel 2 ab 2. Februar

Kid Cosmic ab 2. Februar

Mighty Express: Staffel 2 ab 2. Februar

Immer für dich da ab 3. Februar

Meine Freunde sind alle tot ab 3. Februar

Baywatch ab 3. Februar

Godzilla II: King of the Monsters ab 3. Februar

H: Staffel 2 ab 5. Februar

Unsichtbare Stadt ab 5. Februar

Der letzte Paradiso ab 5. Februar

Little Big Women ab 5. Februar

Malcolm & Marie ab 5. Februar

Space Sweepers ab 5. Februar

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity ab 5. Februar

Die heilende Kraft des Entblößens ab 5. Februar

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 5)

Dreamgirls ab 1. Februar

Spider-Man 3 ab 1. Februar

Mein Blind Date mit dem Leben ab 1. Februar

Bliss ab 5. Februar

Der Kaufhaus Cop 2 ab 5. Februar

Wir Beide ab 6. Februar

Coyote Ugly ab 6. Februar

Neue Filme und Serien bei Disney+ (KW 5)

Robots ab 5. Februar

Willkommen im Haus der Eulen (Staffel 1) ab 5. Februar

Bibi & Tina - Der Film ab 5. Februar

Bibi & Tina: Voll Verhext ab 5. Februar

Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs ab 5. Februar

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

In die Woche vom 1. bis 7. Februar steigt vor allem Netflix mit einer Vielzahl von Block­bus­tern ein, zu denen bekannte Titel wie Bridget Jones' Baby, Baywatch und Godzilla 2 gehören. Abseits davon zeigt man das Romantik-Drama Malcom & Marie mit Zendaya (Spider-Man) und John David Washington (BlacKkKlansman) in Schwarzweiß. Amazon Prime Video will hingegen mit dem Sci-Fi-Original Bliss mit Owen Wilson und Salma Hayek nebst dem Finale der fünften Staffel von The Expanse überzeugen. Ebenso sehen Prime-Mitglieder Dreamgirls, Spider-Man 3 und Der Kaufhaus Cop 2.Wenige Wochen vor dem Launch des "Erwachsenen-Channels" Star scheint sich Disney+ auch in dieser Woche vorrangig auf Inhalte für Kinder und Jugendliche zu konzentrieren. Der Micky-Maus-Konzern nimmt mit Robots zwar einen Animationsfilm für alle Altersgruppen in sein Programm auf, zeigt abseits davon jedoch lediglich diverse Bibi & Tina-Filme und die erste Staffel der Disney-Kinderserie Willkommen im Haus der Eulen. Abonnenten von Apple TV+ sehen derzeit hingegen das neue Original-Drama Palmer mit Justin Timberlake und eine weitere Folge der Psychothriller-Serie Losing Alice.