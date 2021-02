Neues Aldi-Notebook: 15-Zoll-Gamer mit GTX 1650 Ti für 899 Euro

Medion beliefert die Filialen des Discounters Aldi Nord ab dem 11. Februar mit einem neuen 15-Zoll-Notebook, welches sich vorrangig an Core-Gamer richten soll. Das Erazer Crawler E10 kostet 899 Euro und kommt mit einem Intel Core i5 und der Nvidia GeForce GTX 1650 Ti.

Mittelklasse-Gaming, viele USB-Ports und solide Mobilität

Software, Verfügbarkeit und Preis

Dabei sieht der deutsche Hersteller die Qualitäten des Laptops nicht nur beim Gaming, sondern vor allem auch bei anspruchsvollen Büro- und Multimedia-Aufgaben im Home-Office. Dafür bestückt Medion den 15-Zöller mit einem Intel Core i5-10300H Vierkern-Prozessor mit bis zu 4,5 GHz nebst 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und einer 1 TB großen PCIe-SSDs. Beim Display zeigt das Medion Erazer Crawler E10 das klassische Full-HD-Format mit 1920 x 1080 Pixeln an und setzt auf die IPS-Technologie.Zur weiteren Ausstattung gehören ein Intel AX201-Modul mit WLAN-ac (Wi-Fi 6) sowie Blue­tooth 5.1 und die dedizierte Nvidia GeForce GTX 1650 Ti-Grafikkarte . Letztere wird mit 4 GB GDDR6-Videospeicher bestückt und siedelt sich somit leistungstechnisch in der Mittelklasse an. In Hinsicht auf die Schnittstellen verteilen sich insgesamt vier USB-Anschlüsse über zwei Seiten des Aldi-Notebooks. Drei davon im normalgroßen USB-A-Format, ein weiterer als USB-C 3.2 Gen2.Externe Monitore können wahlweise über den Mini-DisplayPort 1.4 oder per HDMI mit dem Medion Erazer Crawler E10 verbunden werden. Zudem bietet der 15-Zöller Ethernet (LAN), einen SDXC-Kartenleser und zwei 3,5-mm-Klin­ken­an­schlüs­se für Kopfhörer, Mikrofone oder Kombi-Headsets. Für die Stromversorgung ist eine 4-Zellen-Batterie mit 49 Wattstunden verantwortlich. Akkulaufzeiten geben Medion und Aldi im Datenblatt jedoch nicht an. Bei einer Bauhöhe von etwas mehr als zwei Zen­ti­metern liegt das Gewicht bei 2,16 kg.Wie für den Discounter üblich, sind Windows 10 Home nebst Testversionen von McAfee, Xbox Game Pass und Microsoft 365 bereits vorinstalliert. Der Startschuss in den Filialen fällt für den Medion Erazer Crawler E10 am 11. Februar 2021 für einen Preis von 899 Euro. Abseits davon kann das Core-Gaming-Notebook bei Aldi Nord auch online bestellt und nach Hause geliefert werden.