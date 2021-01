Telegram macht es jetzt sehr einfach, WhatsApp-Chats zu importieren

Datenschutz-Änderungen bei WhatsApp spülen anderen Messengern aktuell Millionen neue Nutzer zu - so auch Telegram. Jetzt haben die Entwickler angekündigt, dass man eine weitere Hürde für den Wechsel beseitigt: Ab sofort können Chat-Verläufe von WhatsApp kopiert werden.

Wechsel-Hürde fällt mit dem Update weg



WhatsApp-Chats landen jetzt einfach bei Telegram WhatsApp-Chats landen jetzt einfach bei Telegram

Plus Messenger: Erweiterter Telegram-Messenger für Android

Telegram Desktop - Windows-Client für den sicheren Messenger

Telegram

Für viele Menschen gibt es für den Wechsel ihres bevorzugten Messengers eine klare Hürde: Sind viele Kontakte in einer App versammelt und haben sich lange Konversations-Ketten mit Text aber auch Links und Median aufgebaut, wollen viele diese nur sehr ungern hinter sich lassen. Die neu entfachte Diskussion um WhatsApp sorgt hier für starke Bewegung. Alleine Telegram konnte im Januar 100 Millionen neue Nutzer verzeichnen. Wie die Entwickler der App jetzt bekannt geben, soll ein Update weitere Reibungspunkte für Wechselwillige eliminieren."Ab heute kann jeder seinen Chat-Verlauf (inklusive Videos und Dokumenten) von Apps wie WhatsApp, Line und KakaoTalk zu Telegram bringen. Das funktioniert sowohl für private Chats als auch für Gruppen", so die Entwickler in einem Blogbeitrag . Der Import ist dabei sehr einfach zu bewerkstelligen.Unter iOS auf den Kontakt- oder Gruppen­namen klicken, als vierter Punkt von unten findet sich hier der Punkt "Chat exportieren". Ein Schnellzugriff ist auch direkt in der Chatliste möglich: Kontakt nach links wischen, "Mehr" und dann "Chat exportieren" auswählen.Unter Android ruft man zunächst oben rechts das Menü auf und wählt dann "Mehr", "Chat Exportieren.Beide Betriebssysteme erlauben im Anschluss die Auswahl, ob der Chat mit oder ohne Medien exportiert werden soll. Zum Abschluss kann dann Telegram ausgewählt und der entsprechende Kontakt zugeordnet werden. Telegram gibt an, dass die Daten zu den importierten Chats keinen Platz auf dem Gerät beanspruchen, sondern nur in der Cloud vorliegen.