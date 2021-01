AVM nimmt neue FritzBox mit in Labor-Test auf: Neue Features für 7580

Vom Router-Hersteller AVM gibt es ein weiteres experimentelles Labor-Update für FritzOS 7.24. Das Update steht nun neu auch für die FritzBox 7580 zur Verfügung. Damit starten für die 7580 nun viele neue Funk­tionen im Betatest.

Das ist alles neu mit dabei

Alle angekündigten Neuerungen im Überblick:

Internet:

Bevorzugung eines Netzwerkgerätes vor allen anderen, diese Eigenschaft kann in den "Details" des Geräts im Heimnetz aktiviert werden

Telefonie:

Faxfunktion: Journal für empfangene und gesendete Fax-Nachrichten

DECT/FritzFon:

Neuer Startbildschirm mit aktuellen Wetterinformationen

Smart Home:

Rollladensteuerung unterstützt (Bedienung mit FritzApp Smart Home, FritzFon, FritzDECT 440, FritzApp Smart Home und FritzBox-Benutzeroberfläche)

Luftfeuchtigkeitsanzeige auf dem FritzDECT 440, auf dem FritzFon und in der FritzBox-Benutzeroberfläche (ab Firmware Update 5.10 für den FritzDECT 440)

An- und Ausschalten des WLAN-Gastzugangs per Tastendruck auf dem FritzDECT 440 und Anzeige des QR-Codes (ab Firmware Update 5.10 für den FritzDECT 440)

An- und Ausschalten des Anrufbeantworters per Tastendruck auf dem FritzDECT 440 (ab Firmware Update 5.10 für den FritzDECT 440)

Lichtsequenz "Aufwachen/Einschlafen" für den FritzDECT 500 und HAN-FUN-Farb-LED-Lampen per "Automatische Schaltung"

Vorlage für einen schnellen Wechsel der Farbeinstellung und der Helligkeit

Vorlage für schnelle Einstellung der Rollladenposition

Auf Tastendruck klingelt ein internes Telefon und zeigt einen Kurztext an

System:

Datensicherung für den internen Speicher (Klingeltöne, Bilder, Sprachnachrichten)

Kennwort-Sichtbarkeit bei der Vergabe und Eingabe verändern (Auge-Element)

Seit heute gibt es nun auch eine Beta-Version für FritzOS 7.24 für die FritzBox 7580. Das erste Update trägt die Versions­nummer 07.24-85607 und bringt alle bereits für weitere Router getesteten Neuerungen, wie den neuen Startbildschirm mit aktuellen Wetter­infor­mationen für DECT-Telefone beziehungsweise FritzFon. Zudem kann man mit der neuen Version Netzwerkgeräte vor anderen bevorzugen, also zum Beispiel einem Laptop Vorrang vor einem smarten Lautsprecher gewähren. Die Liste mit allen Neuheiten haben wir am Ende des Beitrags mit angefügt.Besitzer einer FritzBox 7580 können das Labor-Update ab sofort über die AVM-Webseite beziehen. Wichtig ist für die neue Test-Version, dass AVM keinen Support leisten kann, falls es zu unvorhergesehenen Problemen kommt. Es gibt für Windows-Nutzer ein Recoverytool, andere gehen da leer aus. Wer testen will, muss die neueste stabile Version installiert haben und kann dann auf die Beta wechseln. Informationen zu dem Beta-Update und die Download-Pakete gibt es auf der Fritz-Labor-Sonderseite