AVM verteilt neue FritzOS Labor-Updates für FritzBox 7590 und 7490

AVM stellt für die beiden DSL-Router FritzBox 7590 und 7490 ab sofort ein neues Labor-Update zum Download bereit. Neben der Verbesserung der WLAN-Stabilität und des Supervectoring 35B steht vor allem die Unterstützung für den Telekom CompanyFlex SIP-Trunk im Fokus.

Details zu FRITZ!OS 07.24-85338/85337

Telefonie: NEU: Unterstützung für den "Telekom CompanyFlex SIP-Trunk"

Verbesserung Stabilität im Kontext von verschlüsselter Telefonie optimiert

Internet: Behoben: Option zum Einstellen von IPv6-Adressen unter "Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkeinstellungen" fehlte (nur 6890)

Behoben: Hinzufügen einer Netzwerkanwendung unter "Filter / Listen" wurde mit Fehlercode 1 abgelehnt

DSL: Verbesserung: Supervectoring 35B an manchen Gegenstellen verbessert (nur 7590)

WLAN: Verbesserung: Stabilität angehoben

Behoben: Fehlerhafte Texte auf dem WLAN-Info-Blatt

System: Verbesserung: Detailverbesserungen in "Diagnose / Funktion"

Behoben: Beim Aktivieren des Push Services für die Faxfunktion wurde grundlos eine Fehlermeldung angezeigt

Behoben: Geschwindigkeitsanzeige für LAN-Anschlüsse war nicht korrekt



Aktuell können die beiden Flaggschiffe auf die FritzOS-Version 07.24-35338 (FritzBox 7590) respektive 07.24-35337 (FritzBox 7490) aktualisiert werden. Otto Normalverbraucher kann sich dabei vor allem über diverse Fehlerbehebungen freuen, die in den Kategorien Internet , WLAN und System greifen. Neben den eingangs erwähnten Verbesserungen wurde laut AVM auch die Stabilität im Kontext verschlüsselter Telefonie und die Geschwindigkeitsanzeige für LAN-Anschlüsse optimiert. Zudem konnten Probleme in Verbindung mit den Push-Services der Faxfunktion und beim Hinzufügen von Netzwerkanwendungen im Bereich "Filter / Listen" behoben werden.Gänzlich neu hinzu kommt, dass die FritzBox 7590 und FritzBox 7490 ab sofort den SIP-Trunk des Telekom CompanyFlex-Tarifs unterstützen. Dieser richtet sich mit stationären Telefonanlagen (ISDN/IP) oder passenden Lösungen in der Cloud vorrangig an Ge­schäfts­kun­den mit mehreren Standorten in Dimensionen, die bis zu 1000 parallele Gespräche zulassen. Das Labor-Update für die beiden Router kann ab sofort wahlweise über das FritzOS-Browser-Interface oder über die AVM-Support-Webseite heruntergeladen werden. Vor der In­stal­la­tion empfiehlt sich üblicherweise ein Backup der persönlichen Einstellungen anzufertigen.