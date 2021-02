FritzBox Labor-Update verbessert Mesh-Anzeige, Fax-Journal und mehr

Der Berliner Netzwerk-Spezialist AVM hat eine neue Runde in den Labor-Updates für FritzOS 7.24 gestartet. Dabei gibt es jetzt noch einmal für die beiden Fritz­Boxen 7490 und 7590 eine neue Testversion, dazu für die Cable-FritzBoxen 6660, 6591, 6590 und 6490.

Änderungen FritzOS 07.24-86264/86263 Mesh: Behoben - Fehlerhafte Formatierung in der mobilen Ansicht der Seite "Mesh-Einstellungen" auf einer FritzBox im Modus "Mesh Repeater"

Telefonie: Änderung - Anpassung an das geänderte Verhalten der T-Net-Box bei der Abweisung von Rufen z. B. im Kontext von Rufsperren

WLAN: Behoben - Vereinzelt waren angemeldete WLAN-Geräte nicht in der Liste der angemeldeten WLAN-Geräte aufgeführt

Telefonie: Verbesserung - Fax-Journal um Spalte "Name/Rufnummer" erweitert und Schaltfläche zum Löschen aller Einträge hinzugefügt

Änderung Telefonieprofil "CompanyFlex Cloud" überarbeitet

Besitzer einer dieser Router können die neuen Betaversionen ab sofort laden. Die neuen experimentellen Labor-Versionen stehen für die freiwilligen Tester mit einer Fritz­Boxen 7490 oder 7590 oder den Cable-FritzBoxen 6660, 6591, 6590 und 6490 zur Verfügung, entweder als Online-Update oder zum Download bei AVM. Die beiden FritzBoxen 6591 Cable und 6660 Cable sind dabei neu mit in das Test-Labor mit aufgenommen worden.Neuerungen sind zu den bereits vorgestellten neuen Features von FritzOS 7.24 nicht dazu gekommen. AVM behebt stattdessen eine Reihe von Problemen, wie einen fehlerhafte Formatierung in der mobilen Ansicht der Seite der Mesh-Einstellungen. Zudem gibt es eine Vielzahl an Verbesserungen und Optimierungen.Die neuen Versionen im Test-Labor tragen die Versionsnummer 07.24-86264 (FritzBox 7590), 86263 (7490), 86265 (6591 Cable), 86228 (6590 Cable), 86265 (6660 Cable) und 86226 (6490 Cable). Informationen zu dem Labor-Programm und Tipps für die Beta-Versionen findet man direkt bei AVM. Die neuen Vorab-Versionen werden auf der Seite von AVM zum Download angeboten. Die Liste der Änderungen ist recht kurz. Wir haben exemplarisch einmal die Release-Notes für die Modelle 7590 und 7490 veröffentlicht.