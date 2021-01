FritzBox 7530: Neues Labor-Update hilft gegen langsames Internet

Das Berliner IT-Unternehmen AVM stellt ab sofort ein neues Labor-Up­date für seine FritzBox 7530 bereit. Mit dem Download der Beta-Version des FritzOS 7.24 soll ein spürbares Problem behoben werden, das unter anderem für langsame Internetverbindungen verantwortlich war.

Details zu FRITZ!OS 7.24-85384

Telefonie: NEU: Unterstützung für den "Telekom CompanyFlex SIP-Trunk"

Verbesserung: Stabilität im Kontext von verschlüsselter Telefonie optimiert

Internet: Behoben: Webseiten wurden deutlich langsam oder nur teilweise geladen

Behoben: Hinzufügen einer Netzwerkanwendung unter "Filter / Listen" wurde mit Fehlercode 1 abgelehnt

Behoben - Die Einstellung "Nur surfen und mailen" für den WLAN-Gastzugang war ohne Funktion

DSL: Verbesserung: Supervectoring 35B an manchen Gegenstellen verbessert

WLAN: Verbesserung: Stabilität angehoben

Behoben: Fehlerhafte Texte auf dem WLAN-Info-Blatt

USB: Behoben: Freigabe-Links von FRITZ!NAS erforderten die Eingabe von Login-Daten

System: Verbesserung: Detailverbesserungen in "Diagnose / Funktion"

Behoben: Beim Aktivieren des Push Services für die Faxfunktion wurde grundlos eine Fehlermeldung angezeigt

Behoben: Geschwindigkeitsanzeige für LAN-Anschlüsse war nicht korrekt

Behoben: Die "Support"-Seite war nicht mehr direkt aufrufbar



AVM

Nachdem der Fehler bereits Anfang Januar auf den Flaggschiffen FritzBox 7590 und 7490 aus der Welt geschafft wurde, profitiert nun auch der günstigere DSL-Router FritzBox 7530 von der Behebung. Die FritzOS-Version 7.24-35384 verbessert nicht nur die Stabilität des WLAN, sondern hakt zudem auch den Punkt "" in den Patchnotes (siehe unten) ab. Genaue Details zu diesem Problem liegen nicht vor, das Update dürfte sich jedoch vor allem für diejenigen anbieten, die in den letzten Wo­chen und Monaten mit Geschwindigkeitseinbußen zu kämpfen hatten.Abseits davon bringt AVM, nur wenige Tage nach dem FritzOS-Update für oben genannte Spitzenmodelle, die Unterstützung für den SIP-Trunk des Telekom CompanyFlex-Tarifs auch auf die FritzBox 7530. Weiterhin wurde das Supervectoring 35B an einigen Gegenstellen verbessert und diverse Fehler mit den Push-Services der Faxfunktion ausgemerzt. Wie üblich steht das Labor-Update über das Browser-Interface des Routers oder über die passende Support-Webseite zum Download bereit. Vor der Installation empfiehlt es sich, ein Backup der persönlichen Einstellungen durchzuführen, da es sich hierbei um eine Beta-Version des FritzOS 7.24 handelt.