SoundBeamer: Futuristischer Lautsprecher erzeugt private Klangblase

Von Außen sieht es aus wie ein gewöhnlicher kleiner Lautsprecher, doch im inneren steckt echte Zukunftstechnik. Mit SoundBeamer 1.0 wurde ein Gerät vorgestellt, das Nutzer dank Schallwandler-Array in eine Art private Klang-Blase hüllt, die für die Umgebung nicht zu hören ist.

Eine persönliche Klang-Blase ohne Kopfhörer und Lautsprecher

Zur Weihnachtszeit

Man kann wohl von einem langen Atem sprechen: Noveto Systems Ltd. wurde vor rund 10 Jahren in Israel gegründet. Die Mission des Start-ups: Ein Klangsystem entwickeln, das mit Schallbündelung ein persönliches Hörerlebnis ohne Kopfhörer oder Lautsprecher möglich macht. Jetzt feiert das Unternehmen nach einem Jahrzehnt die Vorstellung des ersten Geräts, das die patentierte Idee des "Sound Beaming" in ein Konsumenten-Produkt verpackt: SoundBeamer 1.0 Auf den ersten Blick wirkt Novetos Klang-Innovation wie ein ganz normaler kleiner Lautsprecher. Im Inneren zeigt sich aber ein völlig anderes Bild: Ein in die Hardware integriertes 3D-Sensormodul ortet und verfolgt die Position der Ohren des Nutzers in Echtzeit. Von einem proprietären Algorithmus berechnete Signale werden dann über ein Schallwandler-Array in die Luft abgegeben. "Die Ultraschallwellen konvergieren dann zu kleinen Schalltaschen direkt außerhalb der Ohren. Hier kann der Schall wieder als normale Schallwellen gehört werden, ohne andere zu stören", so die Entwickler.Dabei betonen die Macher, dass das System dank präzisestem Tracking völlig unabhängig von der Kopfposition im Raum funktionieren soll: "Die räumliche 3D-Fähigkeit macht es möglich, Klänge unabhängig von der Kopfbewegung an beliebiger Stelle im Raum zu erleben." Eine Einstellung am Gerät erlaubt es außerdem, eine statische Klang-Blase zu schaffen, aus der sich der Nutzer hinaus und wieder hineinbewegen kann. Der Sound kann dabei in Stereo aber auch in einem räumlichen 3D-Modus gehört werden, wobei die Außenwelt für den Nutzer immer klar zu hören bleibt.Mit SoundBeamer 1.0 will sich Noveto erstmals am Konsumenten-Markt versuchen. Einen Preis für das Produkt will man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen, ein Release sei aber pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2021 geplant. Darüber hinaus gibt es aber auch Hoffnung, dass die Technik in ein paar Jahren von anderen Herstellern in Produkte wie Notebooks integriert werden könnte. Noveto will sein "Sound Beaming"-Know-how auch als "eingebettete Lösungen für Fremdprodukte" vermarkten.