Cashback: Media Markt verlängert Rabatt auf Fernseher & Soundbars

Der Elektronikhändler Media Markt verlängert seine Sony-Soundbar-Aktion ab sofort bis zum 30. November. Kunden, die einen Fernseher ab 55 Zoll mit einem passenden Lautsprecher kombinieren, erhalten somit einen Direktabzug von bis zu 100 Euro. (Anzeige)

So funktioniert der Direktabzug mit einer Soundbar von Sony

Jetzt bei 4K-TVs und Soundbars sparen!

Sony / Media Markt

Nicht selten sind die internen Lautsprecher, vor allem bei günstigeren Fernsehern, nicht das Gelbe vom Ei. Die Anschaffung einer Soundbar ist in diesem Fall die einfachste Methode, um sich ein hochwertiges Audio-Erlebnis ins Haus zu holen. Gerade in Zeiten des virtuellen Dolby Atmos-Surround-Sound und Technologien wie DTS:X überzeugt hier nicht nur die einfache Installation mit kabellosen Subwoofern, sondern vorrangig der Klang. Dass Media Markt sei­ne Cashback- bzw. Direktabzug-Aktion dahingehend bis 30. November verlängert, kommt beim Kauf eines neuen Smart-TVs also gerade recht.Auf der Aktionsseite im Online-Shop von Media Markt zeigt euch der Elektronikhändler die drei verfügbaren Soundbars und eine Auswahl von Fernsehern mit einer Diagonale ab 55 Zoll. Dabei können Schnäppchen-Jäger nicht nur aus Sony-TVs auswählen, sondern auch zu Marken wie Samsung, LG, Philips oder Panasonic greifen. Interessant wird es vor allem dann, wenn man weitere Cashback-Aktionen miteinander kombiniert, zum Beispiel in der LG Week (bis 15.11.) oder den Samsung Superdeals (bis 15.11.). Theoretisch können so nicht nur 100 Euro, sondern sogar bis zu 3100 Euro gespart werden, je nach TV-Modell und Soundbar.Legt man den Wunsch-Fernseher zusammen mit einer der drei Sony-Soundbars bei Media Markt in den Warenkorb, wird der Direktabzug von bis zu 100 Euro direkt verrechnet. Als Flaggschiff gilt dabei die Sony HT-ZF9 . Dahinter verbirgt sich ein kompaktes Dolby Atmos-System im 3.1-Stil mit einer Gesamtleistung von 400 Watt und der Sony-eigenen Vertical Surround Engine. Somit erhält man einen virtuellen 3D-Sound ganz ohne zusätzliche Laut­spre­cher. Zudem ist ein Google Chromecast integriert, Spotify Connect wird unterstützt und auch die Verbindung mit dem Google Assistant oder Amazon Alexa ist möglich.Preiswerter, dafür aber mit etwas weniger "Bumms", erhält man jedoch auch die Sony HT-G700 - ebenfalls mit Dolby Atmos und Subwoofer - oder die alleinstehende Sony HT-X8500 Soundbar. Somit ist für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei. Zudem werden viele Fernseher bei Media Markt auch versandkostenfrei geliefert oder können nach einer Online-Reservierung einfach in einer nahegelegenen Filiale abgeholt werden. Auf die umständliche Eingabe von Gutscheinen oder Coupon-Codes verzichtet der Online-Shop. Der Rabatt ist direkt an der (virtuellen) Kasse sichtbar.