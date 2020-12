Hitman 3 - Gameplay-Trailer stellt das Spiel genauer vor

IO Interactive hat einen weiteren Trailer zu Hitman 3 veröffentlicht und zeigt darin erstmals auch Gameplay sowie und einige der neuen Features und Schauplätze, an denen Agent 47 sein blutiges Handwerk vollzieht.Hitman 3 stellt das Finale der aktuellen "Welt der Attentate"-Trilogie innerhalb der Reihe dar und lässt Spieler in der Rolle von Agent 47 ein weiteres Mal an verschiedenen Orten rund um den Globus Auftragsmorde durchführen. Wie eine Zielperson letztendlich ausgeschaltet wird, bleibt auch dieses Mal der eigenen Kreativität überlassen. Wer möchte, kann also leise und unbemerkt vorgehen oder sein Ziel mit roher Gewalt erreichen. Im Video ist etwa eine neue Kamera zu sehen, die Agent 47 bei seinen Aufträgen nutzen kann.Teil 3 nutzt die Glacier-Engine und lässt das Spiel auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X mit bis zu 60 fps in 4K-Auflösung und HDR erstrahlen. Außerdem lassen sich sämtliche Schauplätze aus Hitman 1 sowie Hitman 2 kostenlos in Hitman 3 importieren und dann mit den grafischen wie technischen Verbesserungen spielen.Hitman 3 erscheint am 20. Januar 2021 neben den drei genannten Plattformen auch für die PlayStation 4 Xbox One und bei Google Stadia.