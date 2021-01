Rennwurst und Lederhosen: Mario Kart Tour startet "Berlin"-Event

Anstelle von Currywurst und Döner verbindet Nintendo Lederhosen und Bratwürste mit der Stadt Berlin, die ihr eigenes Event im Smart­phone-Spiel Mario Kart Tour erhält. Die Japaner schicken Spieler im Wurstmobil durch das Brandenburger Tor und am Fernsehturm vorbei.

Berlin mit bayrischem Luigi nur bis Ende Januar verfügbar

Nintendo

Mit viel Liebe zum Detail haben die Entwickler von Mario Kart das Hauptstadt-Setting der neuen Berlin-Tour umgesetzt. In einem kürzlich veröffentlichten Trailer sind vor allem die Touristen-Hotspots zu erkennen. Dazu gehören neben den eingangs erwähnten Se­hens­wür­dig­kei­ten auch der Berliner Dom, ein Stück Museumsinsel, die East-Side-Galerie und das Rote Rathaus. Dass Hauptakteur Luigi im neuen Grand Prix jedoch im exklusiven Le­der­ho­sen-Kostüm samt Bratwurst-Kart durch Berlin fährt, passt wohl eher in den südlichen Teil Deutschlands.Die Berlin-Tour ist ein zeitlich begrenztes Event innerhalb von Mario Kart Tour, das bis ein­schließ­lich 26. Januar veranstaltet wird. Gleiches gilt für die dazu passenden Charakter-Outfits und Karts, die teilweise kostenlos erspielt oder durch In-App-Käufe bezahlt werden können. Highlights wie den Lederhosen-Luigi, die so genannte Rennwurst und die zur ku­rio­sen Technomusik passenden Schmetterlingsflügel verstecken sich hingegen im be­kann­ten Röhrensystem, welches Lootboxen gleicht. Mit etwas Glück oder entsprechend hohem Geld­einsatz zeigen sich die Items somit oft hinter der Paywall.Zuletzt war der mobile Ableger des beliebten Mario Kart 8 Deluxe mit seinem Multiplayer-Modus in die Schlagzeilen geraten, der Anfang 2020 aus der Beta-Phase entlassen wurde. Auch jetzt noch scheinen die Online-Rennen mit technischen Problemen zu kämpfen. Das Fran­chise selbst versucht derzeit mit Mario Kart Live "Home Circuit" zu überzeugen, einem Aug­men­ted-Reality-Spiel in dem mit echten Mini-Karts in virtuellen Rennen auf der Nintendo Switch das eigene Wohnzimmer zur Strecke wird.