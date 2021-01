Super Mario 3D World + Bowser's Fury: Erster Trailer veröffentlicht

Mit Super Mario 3D World legt Nintendo demnächst ein weiteres Spiel der Wii U für die Nintendo Switch neu auf: Wie es der Titelzusatz "Bowser's Fury" bereits verrät, kommt die Neuauflage natürlich mit einigen Neuerungen daher. Ein erster Trailer verrät jetzt mehr zu den neuen Inhalten.In Super Mario 3D World + Bowser's Fury verschlägt es Mario, Luigi, Toad und Prinzessin Peach in das Feenland. Den Grund dafür liefert mal wieder Bowser, denn dieser hat die Feenprinzessin gefangen, was die Vier ihm natürlich nicht ungestraft durchgehen lassen können. Die Charakterauswahl lässt es bereits erahnen: Im Multiplayer dürfen sich bis zu vier Freunde online oder lokal zusammenschließen.Neben einer Unterstützung der Bewegungssteuerung der Switch verspricht Nintendo auch Verbesserungen beim Gameplay. So können Spieler mit der Superglocke nun höher klettern und auch schneller rennen. Mit "Bowser's Fury" gibt es außerdem neue Story-Inhalte. Hier­bei erhält der Kult-Klempner dann Hilfe von Bowser Jr., um dessen wildgewordenen Vater zu bekämpfen. Im Video sehen wir, wie die beiden zusammenarbeiten und einem riesigen Bow­ser entgegenstellen. Hierbei nimmt dann auch Mario selbst überdimensionale Ausmaße an.Super Mario 3D World + Bowser's Fury erscheint am 12. Februar 2021 für die Nintendo Switch.