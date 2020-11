Neuer Rekord: Super Mario 3 für NES erzielt bei Auktion 156.000 Dollar

Mit einem Endgebot von 156.000 Dollar ist jetzt ein original verpacktes "Super Mario 3"-Computerspiel für NES aus dem Jahr 1990 versteigert worden. Die Auktion knackt den Rekord für das teuerste je verkaufte Spiel - das ebenfalls aus der Super Mario-Reihe stammte.

NES-Spiel ging für die Rekordsumme von 156.000 Dollar weg

Absoluter Bestseller

Heritage Auctions

Bei Heritage Auctions kamen in den letzten Jahren schon einige original verpackte Computerspiele unter den Hammer und häufig erzielten sie wirklich irre Preise. Nun gibt es einen neuen Weltrekord meldet der Auktionator, denn Heritage Auctions hat nun ein original verpacktes Super Mario 3 für NES für 156.000 Dollar verkauft. Im Vorfeld hatte man dabei gar keinen Rekord erwartet, sondern war von einem Verkaufspreis von rund 30.000 Dollar ausgegangen.Da es aber den einen oder anderen verrückte Sammler gibt, die bereit sind, sehr viel Geld für alte Computerspiele und seltene Ausgaben zu zahlen, ging der Preis nun in die Höhe. Das Auktionshaus hatte aber laut eigene Angaben nicht mit einem so hohen Gebot gerechnet. Im vergangenen Jahr zahlte ein Bieter bereits rund 114.000 für ein Mario-Spiel aus dem Jahr 1985. Eine Bietergemeinschaft hatte kurz davor ein Exemplar bei Heritage Auctions für knapp über 100.000 Dollar ersteigert - die hohen Preise sind also im Grunde gar nicht mehr so ungewöhnlich.Am Freitag erreichte das Mario 3-NES-Spiel die Rekordsumme von 156.000 Dollar, also umgerechnet rund 131.500 Euro. Das Spiel ist noch versiegelt und liegt in einer Schutzbox. Der Zustand der eigentlichen Spielverpackung wird als makellos beschrieben. So ein Exemplar ist super rar, meinte auch der Aktionär.Wie viele Exemplare es überhaupt von dem Spiel noch gibt, ist unbekannt. In diesem Zustand sollen es aber nur sehr wenige sein. Der Titel gehörte allerdings auch gleich im Erscheinungsjahr 1990 schon zu den absoluten Bestsellern und wurde viel nachgefragt. Das Original "Super Mario Bros." hat sich in seiner langen Geschichte mehr als 40 Millionen Mal verkauft. Es startete bereits in der Mitte der 1980er Jahre. Der dritte Teil kommt auf gut 17 Millionen verkaufte Kopien.