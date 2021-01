Samsung Galaxy S21 Ultra: Neuer Stylus wird per Cover transportiert

Samsung bringt in dieser Woche die Galaxy S21-Serie auf den Markt und führt dabei beim S21 Ultra 5G erstmals auch einen optionalen Stylus ein. Neue Bilder zeigen jetzt, wie die Kunden den druckempfindlichen Stift mit einem speziellen Cover mitführen sollen.

Silikon-Cover mit "S Pen-Parkplatz"

Samsung

Das Galaxy S21 Ultra wird erstmals als Flaggschiff-Smartphone der Galaxy S-Serie auch in Verbindung mit einem Stylus angeboten. Damit verabschiedet sich Samsung von seiner bisherigen Praxis, den Stift immer nur in Verbindung mit der Galaxy Note-Serie anzubieten. Allerdings verzichtet man auf die Integration eines Einschubs für den Stift im S21 Ultra.Stattdessen setzt Samsung auf zwei Cover, mit denen der Nutzer bei Bedarf den S Pen Stylus mitführen kann. Für Stift-Fans ergibt sich dabei das Problem, dass man immer ein Cover verwenden muss, wenn der S Pen nicht versehentlich im Gepäck oder einer Tasche verloren gehen soll. Das Klapp-Cover für den Stylus haben wir bereits vor einigen Wochen gezeigt Jetzt liegen uns Bilder des Silicone Covers mit S Pen-Parkplatz vor. Dieses kompaktere Cover lässt den Bildschirm ohne Abdeckung damit leichter zugänglich. Es soll das Smartphone natürlich möglichst gut vor Schlägen und Kratzern schützen. Gleichzeitig befindet sich links an der Hülle auch noch eine Art Tasche, in der der S Pen untergebracht werden kann.Der Stift wird einfach seitlich in die Gummihülle geklemmt und soll so jederzeit leicht zugänglich sein. Samsung will das Silicone Cover mit S Pen unter anderem in einem Bundle anbieten, so dass man die Hülle und den Stift immer gemeinsam erwerben kann. Zum Preis liegen noch keine Angaben vor, vermutlich werden aber bis zu 80 Euro dafür fällig.Das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G wird am 14. Januar zusammen mit seinen kleineren Schwestermodellen Samsung Galaxy S21 und S21 Plus offiziell vorgestellt. Die Geräte werden dann ab Ende Januar im Handel erhältlich sein. Wer das Galaxy S21 Ultra mit dem neuen S Pen nutzen will, muss den Stift separat zukaufen. Das Smartphone selbst kostet zum Start mindestens 1249 Euro.