Samsung Galaxy S21: Neue Top-Smartphones ab 29. Januar verfügbar

Samsung will die neue Galaxy S21-Serie am 14. Januar erstmals offiziell präsentieren und damit früher als gedacht in das neue Smartphone-Jahr starten. Jetzt wissen wir , wann die neuen Produkte im Handel zu haben sein werden.

Gratis Wireless-Kopfhörer & SmartTags für alle Vorbesteller

Samsung

Wie aus uns vorliegenden offiziellen Dokumenten von Samsung hervorgeht, soll der Vertrieb des Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra in Deutschland und den anderen westeuropäischen Ländern ab dem 29. Januar 2021 starten. Ab diesem Termin werden die Top-Smartphones als im regulären Handel erhältlich sein.Wie üblich wird der Hersteller bereits ab dem 14. Januar die Vorbestellung der neuen Smartphones anbieten und schnürt dabei eine Reihe von Angeboten, um frühe Käufer für die Geräte zu gewinnen. Dabei werden unter anderem die neuen Galaxy Buds Pro im Wert von 229,99 Euro als Dreingabe beim Kauf eines Samsung Galaxy S21 Ultra 5G angeboten.Wer das Galaxy S21 oder S21+ vorbestellt, bekommt hingegen die Galaxy Buds Live mit einer offiziellen Preisempfehlung von 189,99 Euro dazu. Für alle Kunden bietet Samsung zudem als Teil der Vorbesteller-Goodies ein kostenloses Samsung Galaxy SmartTag an, unabhängig davon, welches S21-Modell man erwirbt. Das neue Bluetooth-Tag wird normalerweise für 29,99 Euro angeboten.Die Vorbestellung der neuen Geräte wird natürlich auch über Samsungs eigenen Online-Store ab dem 14. Januar möglich sein. Dabei ist davon auszugehen, dass Samsung die direkten Vorbesteller wie schon zuvor unter Umständen einige Tage früher als der Rest des Handels mit ihren neuen Smartphones beliefert. Die Vorbesteller-Dreingaben dürften dabei die gleichen sein.Samsung bringt das Galaxy S21 und seine Schwestermodelle in Europa grundsätzlich mit 5G-Modem auf den Markt. Der Einstiegspreis liegt für das Galaxy S21 bei 849 Euro, das Galaxy S21+ kostet mindestens 1049 Euro und für das Galaxy S21 Ultra setzt Samsung wahrscheinlich 1249 Euro für die günstigste Version an. Wer das Spitzenmodell wünscht, muss stattliche 1429 Euro in die Hand nehmen.