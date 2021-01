AMD Ryzen 9 5980HX: Neues Zen-3-Flaggschiff für Laptops entdeckt

In den nächsten Wochen wird die AMD Ryzen 5000-Reihe Einzug in neue Laptops halten. Nun ist mit dem Ryzen 9 5980HX ein neues Flaggschiff der APUs aufgetaucht, das die Speerspitze hinsichtlich der neuen Mobil-Prozessoren auf Zen-3- und Vega-Basis bilden könnte.

Erste Cezanne-Benchmarks und Spezifikationen

Anlässlich der virtuellen Consumer Electronics Show ( CES 2021 ) dürfte sich der Chip­her­stel­ler AMD am 12. Januar in einem Livestream zu seinen neuen Ryzen-Prozessoren für Note­books und ähnliche mobile Geräte äußern. Bisher ging man davon aus, dass das Lineup unter dem Codenamen "Cezanne" vom AMD Ryzen 9 5900HX angeführt wird, einer 8-Kern-CPU mit einer prognostizierten Taktspanne von 3,3 bis 4,7 GHz und integrierter AMD Vega 8-Grafikeinheit. Ein neuer Eintrag in der Datenbank des USB Implementers Forum deutet jetzt jedoch auf ein neues Spitzenmodell hin.Der nicht näher spezifizierte AMD Ryzen 9 5980HX könnte in neuen High-End- und Gaming-Laptops zum Einsatz kommen, auch wenn die aktuelle Informationslage zu diesem noch ver­gleichs­wei­se dünn ist. Allgemein gilt, dass Cezanne die ersten APUs (Accelerated Pro­ces­sing Units) hervorbringen wird, welche die leistungsstarke Zen-3-Architektur mit AMDs Vega-Grafikchips verbindet, die als Onboard-Lösung abseits von dedizierten Grafikkarten sogar für Casual-Gamer geeignet sein könnten.Seit den Weihnachtsfeiertagen kursieren zudem erste Benchmarks des AMD Ryzen 9 5900HX im Netz, der in Verbindung mit einem ASUS Gaming-Notebook getestet wurde. Parallel dazu sind weitere Spezifikationen der verschiedenen Ryzen 5- und Ryzen 7-Prozessoren des Ce­zan­ne-Lineups durchgesickert, die je nach Modell über eine TDP von 35 respektive 45 Watt und sechs bis acht Rechenkerne verfügen. Im niedrigeren 15 Watt-Bereich, der für schlanke Notebooks mit längerer Akkulaufzeit interessant ist, soll AMD mit neuen U-Prozessoren der 5000er-Reihe auffahren, die sich auf Cezanne (Zen 3) und Lucienne (Zen 2) verteilen.Da es sich hierbei um noch unbestätigte Leaks und Gerüchte handelt, sollten die In­for­ma­tio­nen mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.