Samsung Galaxy S21-Serie: Netzbetreiber bestätigt Specs & Preise

Samsung steht kurz vor der Präsentation der neuen Galaxy S21-Serie und beginnt damit schon deutlich früher als ursprünglich erwartet mit der Einführung seiner neuen Top-Smartphones. Ein Netzbetreiber bestätigt den baldigen Launch schon jetzt.

Technische Daten zum Samsung Galaxy S21 und S21+ Modell S21 S21+ S21 Ultra Betriebssystem Android 11 mit Samsung One UI 3.1 CPU Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz Display 6,2 Zoll Infinity-O-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 60-120 Hz, 1300 nit, 421 ppi, Gorilla Glass 7 6,7 Zoll Infinity-O-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 60-120 Hz, 1300 nit, 394 ppi, Gorilla Glass 7 6,8 Zoll Infinity-O-Edge-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, WQHD+ (3200 x 1440 Pixel), 1-120 Hz, 1600 nit, 515 ppi, Gorilla Glass 7 Speicher 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher 12 GB RAM, 128/256/512 GB Speicher Hauptkamera Triple-Kamera, 64 MP (Teleobjektiv, f/2.0, 76°, 28mm, 1/1.76", 0.8 µm, OIS) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm) + 12 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1.8, 79°, 26mm, 1/1.76", 1.8 µm, OIS), 3-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus PDAF, Blitz Quad-Kamera, 108 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1.8, 79°, 24mm, 1/1.33", 0.8 µm, OIS) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm, AF) + 10 MP (Teleobjektiv, f/2.4, 35°, 72mm, 1/3.24", 1.22 µm, OIS) + 10 MP (Teleobjektiv, f/4.9, 10°, 240mm, 1/3.24", 1.22 µm, OIS), 3- und 10-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus (PDAF, Laser AF), Blitz Frontkamera 10 MP (f/2.2, 80°, 1/3.24", 1.22 µm, 25mm) 40 MP (f/2.2, 80°, 1/2.8", 0.7 µm, 25mm, AF) Video 7680 x 4320 Pixel (30 fps, 8K UHD), 3840 x 2160 Pixel (30/60 fps, 4K UHD), 1920 x 1080 Pixel (30/60/120 fps, FHD), 1280 x 720 Pixel (960 fps, HD) Videowiedergabe Unterstützte Formate: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Sensoren Beschleunigungssensor, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Näherungserkennung, Gyroskop, Kompass, Hall Sensor, Helligkeitssensor Beschleunigungssensor, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Näherungserkennung, Gyroskop, Kompass, Hall Sensor, Helligkeitssensor, UWB Akku 4000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 4800 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 5000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden Verbindungen Bluetooth 5.0, USB Typ C, NFC, WiFi AX Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Satelliten Ja Farben Grau, Weiß, Rosa, Violett Silber, Schwarz, Violett Silber, Schwarz Maße 151,7 x 71,2 x 7,9 mm 161,4 x 75,6 x 7,8 mm 165,1 x 75,6 x 8,9 mm Gewicht 171 Gramm 202 Gramm 228 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Wireless PowerShare, ANT+, DeX, Kindermodus, Datensicherheit Knox, Geo-Tagging, Sync-Funktion, Dual-SIM (Nano) + E-Sim, Gesichtserkennung Verfügbarkeit Vorstellung am 14. Januar 2021 Preis: ab 849 Euro ab 1049 Euro ab 1349 Euro

Samsung

Der belgische Netzbetreiber Voo, der vor allem in Brüssel und Wallonien auch als Ka­bel­an­bie­ter und Mobilfunkanbieter tätig ist, listet die drei neuen Modelle der Galaxy S21-Serie schon jetzt. Das Unternehmen zeigt also sowohl das Sam­sung Galaxy S21 , als auch das Sam­sung Galaxy S21 Plus und das Sam­sung Galaxy S21 Ultra schon vorab.Voo nennt kurioserweise auch schon jetzt die Preise, die das Unternehmen für die jeweils mit 128 Gigabyte internem Flash-Speicher ausgerüsteten Varianten der jeweiligen Modelle ver­langt. Das Galaxy S21 5G kostet laut Voo 849 Euro, das Galaxy S21+ wird für 1049 Euro ge­führt und im Fall des Galaxy S21 Ultra werden 1399 Euro angegeben.Der Netzbetreiber hat außerdem einige erste Bilder und einen Überblick fast aller Spe­zi­fi­ka­ti­o­nen der neuen Smartphones veröffentlicht, die im Grunde dem entsprechen, was wir be­reits vor einigen Wochen liefern konnten . Design, Speicherausstattung der Ba­sis­ver­si­o­nen und zumindest die von Voo angesetzten Preise entsprechen ebenfalls un­se­ren frü­he­ren Angaben Einen Verfügbarkeitstermin für die neuen Flagg­schiff-Smartphones nennt auch Voo bisher nicht. Nach aktuellem Kenntnisstand dürften die Ge­rä­te aber bereits kurz nach der offiziellen Vor­stel­lung im Rahmen eines virtuellen Launch-Events am 14. Januar auch in Europa auf den Markt kommen.Samsung stellt mit der neuen Galaxy S21-Serie auf ein überarbeitetes Design um, bei dem der Gehäuserahmen im Bereich des Kameramoduls bis auf die Rückseite herumgeführt wird. Durch eine gegenüber den Vorgängermodellen leicht reduzierte Ausstattung sinken zumindest bei den beiden "kleineren" Modellen S21 und S21+ die Preise leicht. Der jetzt erfolgte "Leak" fiel nicht nur uns ins Auge, sondern macht inzwischen auch auf Twitter die Runde.