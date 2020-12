Telekom-Allnetflat mit 18 GB für 20 Euro, Netflix-Abo günstiger

Der Mobilfunk-Anbieter Mobilcom-Debitel bietet zum Jahresende noch einmal vergünstigte "Green-Tarife" an. Die reduzierten Tarife bieten 18 oder 26 GB LTE-Datenvolumen und auf Wunsch ein vergünstigtes Netflix-Abo dazu.

Tarif zum halben Preis

Green LTE Tarif-Aktionen

Mit 18 GB für 17,99 Euro / Vodafone

Mit 26 GB für 22,99 Euro / Vodafone

Mit 18 GB für 19,99 Euro / Telekom

Mit 26 GB für 24,99 Euro / Telekom

Jeweils 19,99 Euro einmaliger Anschlusspreis

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming

Netflix-Abo jetzt günstiger

im Sparpaket doppelt günstig

Die Aktion für die sogenannten Green-Tarife von Mobilcom-Debitel sind nur für kurze Zeit zu haben. Es handelt sich bei den Angeboten um Laufzeitverträge mit 24 Monaten Mindest­lauf­zeit, wahlweise im Netz von Vodafone oder der Telekom. Mobilcom Debitel gewährt während der gesamten Nutzungszeit einen Rabatt und hat jetzt zusätzlich die Tarifpreise in den ersten 24 Monaten noch weiter gesenkt.Im Grunde sind die Tarife nahezu identisch. Bei der Telekom zahlt man im Monat zwei Euro je Tarif mehr, bei Vodafone bekommt man zusätzlich Zugang zu den freenet Hotspots. Alle An­ge­bo­te sind mit LTE, wobei bei Vodafone bis zu 50 Mbit/s Down- und 25 Mbit/s Up­load­ge­schwin­dig­keit möglich ist. Bei der Telekom bekommt man maximal 21,6 Mbit/s Down- und 3,6 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit.Besonders interessant ist die Aktion Green LTE 18 GB im Netz von Vodafone . Dabei zahlt man jetzt für kurze Zeit für die reguläre Allnetflat mit 18 GB nur den halben Preis, nämlich 17,99 statt 36,99 Euro monatlich. Der Tarif enthält eine Te­le­fo­nie- und SMS-Flat sowie EU-Roaming und Zu­gang zur freenet Hotspot Flat. Der Preis von 17,99 Euro gilt für die ersten 24 Monate, dann steigt der Preis auf 29,99 Euro. Das Spar­po­ten­ti­al in den ersten 24 Monaten liegt somit bei 288 Euro.Bei dem Telekom-Tarif zahlt man für 18 GB dann 19,99 Euro in den ersten zwei Jahren und dann 29,99 Euro. Das Sparpotenzial liegt bei 240 Euro.Bei dem zweiten reduzierten Tarif gibt es 26 GB Daten inklusive für 22,99 Euro in den ersten 24 Monaten im Vodafone-Netz . Nach der Mindestvertragsdauer steigt der Preis auf 34,99 Euro. Auch hierbei spart man 288 Euro im Vergleich zum regulären Angebot. Das gleiche im Telekom-Netz gibt es in den ersten zwei Jahren für 24,99 Euro. Dann klettert der Preis auf 34,99 Euro.Nach Erreichen des Datenvolumens wird, wie bei solchen Angeboten üblich, auf 64 KB im Up- und Download gedrosselt.Noch mehr sparen lässt sich bei den Zusatz-Aktionen, die Mobilcom Debitel jetzt noch dazu bietet. So kann man den Tarif mit einem Netflix-Abo kombinieren . Mobilcom Debitel bietet da­bei die Abos günstiger an, als wenn man sie direkt bei Netflix abschließt. Das Gute dabei: Von dem Angebot kann man auch profitieren, wenn man bereits ein Netflix-Abo besitzt.Mit dem Netflix Kombi-Tarif profitiert also jeder, ob Neu- oder Bestandskunde. Man führt da­zu mit wenigen Klicks einfach das bestehende und das neue Netflix-Konto zusammen und zahlt dann nur noch für eins. Persönliche Einstellungen und Merkzettel bleiben bestehen. Mehr Infos wie das Ganze funktioniert gibt es bei Mobilcom Debitel. Das Sparpotenzial liegt bei einem Euro pro Monat für das Basis-Abo, bei 1,50 Euro für das Standard-Abo und bei 2 Euro für das Premium-Abo.