Debitel startet neue Green-Tarife im Netz von Telekom, Vodafone und O2

Der Mobilfunk-Anbieter Mobilcom-Debitel startet überarbeitete "Green Tarife" mit bis zu 10 GB mehr Datenvolumen. Alle Tarife bieten min­destens 5 GB LTE mit 21,6 Mbit/s Download-Geschwindigkeit. Kunden können zwi­schen dem Telekom-, O2- und Vodafone-Netz wählen.

Preis steigt nach zwei Jahren

Die Tarife (in Klammern die Preise ab Monat 25):

Green LTE 10 GB - 19,99 Euro (31,99 Euro) inklusive Telefon-Flat

Green LTE 18 GB - 24,99 Euro (36,99 Euro) inklusive Telefon- und SMS-Flat

Angebot im Netz von O2

Alle Tarife ohne Smartphone

Mobilcom-Debitel

Die neue Aktion für die sogenannten Green-Tarife von Mobilcom-Debitel sind ab sofort online und in den Shops des Anbieters zu haben. Es handelt sich bei allen Angeboten um Laufzeitverträge mit 24 Monaten Mindestlaufzeit. Alle Angebote sind mit LTE. Im Netz der Telekom und bei O2 sind dabei bis zu 21,6 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit möglich, bei Vodafone maximal 50 Mbits/s.Besonders interessant ist die Aktion Green LTE 8 + 10 GB im Netz der Telekom . Dabei gibt es jetzt für kurze Zeit in der regulären Allnetflat mit 8 GB weitere 10 GB Datenvolumen jeden Monat kostenlos dazu. Der Tarif enthält eine Telefonie- und SMS-Flat, sowie EU-Roaming und kostet in den ersten 24 Monaten 24,99 Euro im Monat. Danach steigt der Preis auf 36,99 Euro/Monat. Das Sparpotential in den ersten 24 Monaten liegt somit bei 288 Euro. Das Daten-Extra entfällt nach 24 Monaten. Billiger bekommt man ein ähnliches LTE-Paket im Netz der Telekom derzeit nicht. Wer dagegen eine schnelle Verbindung mit bis zu 300 Mbit/s bevorzugt, muss fast doppelt so viel im Monat zahlen.Der zweite Aktionstarif im Telekom-Netz bietet jetzt 5 statt 2 GB für 14,99 Euro in den ersten zwei Jahren. Dann steigt der Monatspreis auf 26,99 Euro - man spart zum regulären Preis somit ebenfalls 288 Euro. Die 3 GB extra gibt es ebenfalls nur für 24 Monate. Der Tarif enthält neben dem LTE-Datenpaket eine Telefonflat inklusive EU-Roaming. SMS werden einzeln mit 9 Cent abgerechnet.Wer nicht unbedingt das Netz der Telekom verwenden möchte, kann bei Debitel jetzt auch bei den Green-Tarifen im Vodafone-Netz kräftig sparen Die Aktions-Tarife enthalten 10 oder 18 GB LTE-Datenvolumen und sind ebenfalls alle derzeit in den ersten zwei Jahren deutlich günstiger zu haben.Beide Tarife haben zusätzlich unbegrenzten Zugang zum Freenet Hotspot-Angebot und ermöglichen eine maximale Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s und Uploads von 25 Mbit/s.Einen neuen Green-Tarif gibt es auch im Netz von O2 . Der Green LTE 8 GB bietet 8 GB Datenvolumen, Telefonie- und SMS-Flat, sowie EU-Roaming. Der Preis liegt in den ersten 24 Monaten bei 12,99 Euro und steigt dann auf 24,99 Euro. Damit spart man auch bei diesem Angebot 288 Euro.Man zahlt bei allen Angeboten - egal für welches Netz man sich entscheidet - derzeit einmalig 19,99 Euro Bereitstellungsgebühr.