Xiaomi Mi 11 (Pro): Erstes Video soll das neue Smartphone zeigen

Wenige Stunden vor dem offiziellen Start des neuen Xiaomi Mi 11 (Pro) kursiert ein erstes Video des High-End-Smartphones im Netz. Hierbei wird das mögliche Design des kommenden Flaggschiffs bestätigt, das als erstes Modell auf den neuen Snapdragon 888-Chip setzen wird.

Xiaomi-Flaggschiff mit neuem Qualcomm Snapdragon 888

Xiaomi

Xiaomi-Fans, die nicht bis zur digitalen Keynote am heutigen 28. Dezember um 12:30 Uhr warten können, erhalten schon jetzt einen Ausblick auf das Mi 11 (Pro). Der Twitter-Nutzer TechDroider hat ein erstes, nur fünfsekündiges Video veröffentlicht, welches die Vorder- und Rückseite des Android-Smartphones zeigen soll. Optisch unterscheiden sich aktuelle Mo­bil­te­le­fo­ne fast ausschließlich im Bereich des Kamera-Moduls voneinander. An dieser Stelle sind bei Xiaomi drei Sensoren nebst LED-Blitz zu sehen, die scheinbar eine Auflösung von bis zu 108 Megapixeln bieten.In der Gerüchteküche ging man bisher davon aus, dass das Xiaomi Mi 11 (Pro) über eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln und ein Zoomobjektiv mit 12 Megapixeln verfügen wird. Zu den weiteren prognostizierten Eckdaten gehören bis zu 12 GB Arbeitsspeicher (RAM) und Akkus mit Kapazitäten von bis zu 5000 mAh. Letztere sollen über Schnelllademethoden mit bis zu 120 Watt aufgeladen werden können. Ebenso ist von zeitgemäßen QHD+-Displays und einer Unterstützung hoher Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz die Rede. Ein Netzteil soll dem Top-Smartphones in diesem Jahr nicht beiliegen.Herzstück des Xiaomi Mi 11 (Pro) bildet der bereits bestätigte Snapdragon 888. Das neue High-End-SoC aus dem Hause Qualcomm bietet insgesamt acht Rechenkerne mit einer Leistung von bis zu 2,84 GHz. Der Fokus liegt dabei un­ter anderem auf einem einzelnen "Super Core", der erstmals auf die ARM Cortex-X1-Architektur setzen und für eine hohe Performance sorgen wird. Im Vergleich zum Vorgänger Snapdragon 865 soll das Octa-Core-Gespann eine Leis­tungs­stei­ge­rung von bis zu 25 Prozent (CPU) respektive 35 Prozent (GPU) erreichen. Erste praxisnahe Tests bleiben allerdings abzuwarten.