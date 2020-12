OnePlus: Erste Smartwatch offiziell bestätigt - Launch Anfang 2021

Der chinesische Smartphone-Hersteller OnePlus wird Anfang 2021 mit seiner ersten eigenen Smartwatch an den Start gehen, wie CEO Pete Lau bestätigt. Damit bestätigt man die lang anhaltenden Gerüchte und de­men­tiert, die smarte Uhr auf das Abstellgleis schieben zu wollen.

OnePlus und die On-Off-Beziehung mit der eigenen Smartwatch

Vivo

Während die Apple Watch weiterhin mit einem hohen Marktanteil dominiert, wird sich One­Plus im nächsten Jahr ebenfalls mit einer eigenen Smartwatch zurückmelden. Via Twitter gab Lau bekannt: "" Die als "OnePlus Watch" erwartete Uhr könn­te in Verbindung mit dem neuen OnePlus 9 5G-Smartphone vorgestellt werden.Die Pläne, eine eigene Smartwatch auf den Markt zu bringen, existieren bei OnePlus bereits seit vielen Jahren. Erst im Oktober veröffentlichte das Unternehmen Skizzen aus dem Jahr 2015, die erste Design-Ideen für eine smarte Uhr zeigten. Kurz darauf verdichteten sich die Gerüchte um einen zeitnahen Start der "OnePlus Watch", der nur wenig später abgesagt wurde - so zumindest die Meinung der Experten. Eine offizielle Stellungnahme zum Launch-Termin existiert erst seit der Meldung von Pete Lau. Die Smartwatch gilt somit als gesetzt.Über das Design und die Ausstattung ist bisher nur sehr wenig bekannt. OnePlus könnte sich unter anderem bei Vivo bedienen, die bereits im September eine neue Smartwatch für den chinesischen Markt angekündigt haben. Beide Hersteller gehören nebst Oppo und Realme dem Unternehmen BBK Electronics an. Fraglich ist auch, zu welchem Betriebssystem OnePlus greift. Abseits von Google Wear OS wäre eine Eigenproduktion denkbar. Nennenswerte Details liegen dazu jedoch bislang nicht vor.