OnePlus Watch: Vor kurzem bestätigt und nun wohl wieder abgesagt

OnePlus hat zuletzt sein Portfolio erweitert und auch versucht, in Sachen Smartphones wieder zurück zu seinen Wurzeln zu finden, gemeint ist da­mit ein gutes Preis/Leistung-Verhältnis. Damit feiert man auch Erfolge. Doch es gibt auch Bereiche, in denen es nicht so gut läuft.

Bestätigt - oder doch nicht?

Letzteres meint allerdings ein noch nicht veröffentlichtes Produkt, nämlich die mittlerweile mehrfach angeteaserte Smartwatch des chinesischen Herstellers. Dazu gab es bereits vor knapp fünf Jahren erste Berichte, eine fast fertige smarte Uhr soll OnePlus damals kurzfristig gekippt haben.Dieses Jahr wurde das Projekt Smartwatch aber wieder reanimiert, OnePlus bestätigte das Gerät auch selbst und hat dazu ein Teaser-Bild veröffentlicht. Vor zwei Wochen twitterte das Unternehmen, dass "das OnePlus-Ökosystem mehr Dinge" bekommen werde und das "nur eine Frage der Zeit" sei. Zu sehen war eine bereits ältere Konzeptzeichnung der seinerzeit geplanten Smartwatch. Die Message war aber dennoch klar: Eine Smartwatch kommt.Doch das scheinen wieder alte News zu sein, denn laut Max Jambor , der normalerweise für All About Samsung schreibt, hat OnePlus die Smartwatch ein weiteres Mal auf das Abstellgleis gestellt (via SlashGear ). Jambor beruft sich dabei auf Insider-Quellen und meint, dass die Ankündigung der OnePlus Watch auf unbestimmte Zeit verschoben worden ist. Gründe nennt Jambor keine, vermutet aber, dass Komplikationen in der Produktion oder Probleme bei der Software-Entwicklung dafür verantwortlich sein könnten.Eine weitere Möglichkeit ist, dass OnePlus derzeit in einer Zeit des Umbruchs steckt und das Auswirkungen auf die geplanten Produkte hat: Denn Co-Gründer Carl Pei hat vor kurzem seinen Abschied aus dem Unternehmen bekannt gegeben, CEO Pete Lau will sich Berichten zufolge aus zahlreichen Punkten des Tagesgeschäfts zurückziehen.