OnePlus 8T Concept: Smartphone kann Farbe ändern, setzt auf Radar

Anfang 2020 hat der populäre Hersteller sein erstes Konzept-Smartphone vorgestellt: Das OnePlus Concept One war nie für den Verkauf gedacht, sondern sollte nur neue Ideen aufzeigen. Nun hat das Unternehmen ein zweites Konzeptgerät enthüllt: das OnePlus 8T Concept.

Silbergrau wird zu Blau

Radar-Modul

OnePlus

Das OnePlus Concept One wurde im Rahmen der Consumer Electronics Show vorgestellt und ein knappes Jahr später wissen wir zwei Dinge: Einerseits, dass Messen wie die CES nach wie vor ausgeschlossen sind und andererseits, dass Konzept-Smartphones nur wenig Auswirkungen auf das tatsächliche Lineup von Herstellern wie OnePlus haben.Das zeigte bereits das mit großer Spannung erwartete (weil mit viel Geheimniskrämerei angekündigte), letztlich aber enttäuschende Concept One. Denn das bot im Wesentlichen nur eine sich "versteckende" Rückseitenkamera. Das war eine nette optische Spielerei, nicht mehr, nicht weniger.Auch das zweite Konzept-Smartphone des auch im Westen sehr populären Herstellers aus China ist nicht unbedingt mehr als eine Spielerei, allerdings eine ganz nette, wie wir finden. Denn das OnePlus 8T Concept ist in der Lage, auf der Rückseite seine Farbe zu ändern. Hier sollte man allerdings nicht die volle Farbpalette erwarten, denn der Wechsel erfolgt zwischen einem metallischen Silbergrau und Blau.Laut OnePlus wird dieser Effekt durch einen Film mit einem Metalloxid erzielt. Dieser befindet sich unter dem Glas auf der Rückseite, die Änderungen der Farbe wird über das Anlegen unterschiedlicher Spannungen erzielt. Wie erwähnt ist das derzeit nur ein Experiment, man könnte das aber durchaus sinnvoll einsetzen, etwa um Benachrichtigungen anzuzeigen.Das OnePlus 8T Concept hat allerdings auch eine zweite und sogar interessantere Neuerung, nämlich ein Radar-Modul. Dieses arbeitet mit elektromagnetischen Wellen und erlaubt eine laut Hersteller das "Wahrnehmen, Abbilden, Lokalisieren und Verfolgen von Objekten". Diese mmWave genannte Technologie ist laut OnePlus von 5G "ausgeliehen", ist aber von Kommunikationsmodulen abgetrennt.Diese Art von Radar kann vor allem für eine erweiterte Gestensteuerung eingesetzt werden, wie The Verge erläutert. OnePlus denkt aber weiter und kann sich vorstellen, das für Biofeedback-Zwecke einzusetzen, um etwa die Atmung des Nutzers zu erfassen.