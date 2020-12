Fitbit: EU-Kommission hat der Übernahme durch Google zugestimmt

Schon vor einiger Zeit wurde bekannt, dass der Suchmaschinenkonzern Google den Smartwatch-Hersteller Fitbit aufkaufen möchte. Nun hat die EU-Kommission der Übernahme zugestimmt. Damit kann Google die Fu­sion bald abschließen und Einfluss im Wearable-Bereich gewinnen.

Unternehmen für mehr als zwei Milliarden Dollar aufgekauft

Übernahme ist an Bedingungen geknüpft

Google könnte Pixel-Smartwatches auf den Markt bringen

Google hatte die Übernahme von Fitbit bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Wie die EU-Kommission in einer offiziellen Mitteilung schreibt, wurde das dazugehörige Prü­fungs­ver­fah­ren vor kurzem abgeschlossen. Google musste mehr als zwei Milliarden Dollar auf den Tisch legen, um Fitbit für sich gewinnen zu können. Der Kauf darf jetzt abgewickelt werden.Obwohl die EU-Kommission die Übernahme von Fitbit erlaubt hat, muss Google sich an einige Auflagen halten. Dem Suchmaschinenkonzern ist es unter anderem verboten, über Fitbit-Geräte gesammelte Nutzerdaten für das eigene Werbegeschäft zu verwenden. Außerdem muss Google den Anwendern die Möglichkeit geben, der Verwendung ihrer Daten für weitere Dienste wie Maps und YouTube zu widersprechen. Die EU-Kommission begründet die Einschränkungen damit, dass Google ansonsten eine zu starke Position im Werbegeschäft einnehmen würde.Bisher ist noch unklar, welche Produkte Google nach der Fitbit-Übernahme auf den Markt bringen möchte. Es wäre denkbar, dass der Internet-Gigant zukünftig an eigenen Wearables arbeitet, die als Teil der Pixel-Reihe veröffentlicht werden. Außerdem könnte die Fitbit-Platt­form mit Google Fit kombiniert werden. Hierzu sind jedoch keine offiziellen Pläne bekannt.