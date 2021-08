Fitbit Charge 5: Preis und erste Spezifikationen durchgesickert

Erst in der letzten Woche wurden Bilder des neuen Fitness-Trackers Fitbit Charge 5 veröffentlicht. Jetzt sind weitere Informationen durchgesickert. Neben dem Preis sind nun auch erste Funktionen des Wearables bekannt. Das Gerät dürfte spätestens Ende Oktober auf den Markt kommen.

Release womöglich am 23. Oktober

Evan Blass

Während die Renderbilder von Evan Blass (Evleaks) gepostet wurden, stammen die Details zum Preis und zu den Funktionen vom neuen Leaker Snoopy (via MSPoweruser ). In einem Tweet wurde ein Marketing-Video zur Fitbit Charge 5 geteilt. Der Fitness-Tracker soll mit 179 Dollar zu Buche schlagen und über GPS-Tracking verfügen. Darüber hinaus soll das Wearable eine Überwachung der Herzfrequenz ermöglichen sowie EDA-Reaktionen auf der Haut und damit Stress erkennen können. Ein Premium-Feature stellt der 'Daily Readiness Score' dar.Hierbei handelt es sich um einen Wert, der auf dem individuellen Verhalten des Fitbit-Besitzers basiert. Neben den sportlichen Aktivitäten spielen bei der Berechnung auch der Schlaf und die gemessene Herzfrequenz eine Rolle.Die Käufer der Fitbit Charge 5 haben die Option, das Wearable mit ihrem Smartphone zu verbinden und auf das Health Metrics Dashboard zuzugreifen. Hier werden alle Aktivitäten und Messungen dargestellt, sodass die Nutzer sich jederzeit über ihren aktuellen Fitness-Zustand informieren können.Auf den Bildern des zukünftigen Fitness-Trackers ist ein Hinweis auf das Erscheinungsdatum zu finden. Im Display wird der 23. Oktober angezeigt, was auf einen Release in zwei Monaten schließen lässt. Selbstverständlich ist der Hinweis keine Garantie dafür, dass das Wearable tatsächlich ab dem 23. Oktober angeboten wird. Es wäre denkbar, dass Fitbit das Gerät zu einem früheren Zeitpunkt vorstellt. Ein offizielles Statement gibt es noch nicht.