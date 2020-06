Fitbit Versa 2: Support für den Google Assistant womöglich in Planung

Auf Wearables von Fitbit könnte zukünftig der Google Assistant zu finden sein. Der Suchmaschinenkonzern hat den Hersteller im vergangenen Jahr übernommen und dürfte derzeit planen, seine eigenen Dienste auf die Geräte zu bringen. Den Anfang soll hierbei die Fitbit Versa 2 machen.

Alexa lässt sich weiterhin nutzen

Fitbit

Das geht aus dem Quellcode der aktuellen Fitbit-Apps hervor. Wie 95o5google berichtet, lassen sich in der Android-App einige Hinweise auf die Unterstützung des Sprachassistenten von Google finden. So tauchen im Programmcode die Variablen "ga_activate_assistant" und "ga_deactivation_error" auf. Auch die Namen von drei XML-Dateien deuten auf zukünftigen Support für den Assistant hin. Damit gilt die zukünftige Unterstützung als wahrscheinlich.Der Google Assistant könnte dann zuerst auf der Fitbit Versa 2 zum Einsatz kommen. Wo­mög­lich möchte Google in diesem Jahr aber auch eine neue Fitbit-Smartwatch , auf welcher der Assistant läuft, veröffentlichen.Bisher konnte auf den Fitbit-Modellen immer Alexa als digitale Sprachassistentin verwendet werden. Der von Amazon entwickelte Dienst soll sich zunächst auch noch wie gewohnt nut­zen lassen. Der Quellcode der Fitbit-App lässt da­rauf schließen, dass in Zukunft einfach beide As­sis­ten­ten unterstützt werden. Dabei soll je­doch immer nur einer der beiden Dienste zur glei­chen Zeit aktiv sein können.Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang allerdings noch nicht. Damit bleibt unklar, ob der Google Assistant in Zukunft tatsächlich auf den Fitness-Trackern verwendet werden kann. Dass das Fitbit-Betriebssystem Fitbit OS nach der Google-Übernahme dauerhaft bestehen bleibt, ist sehr unwahrscheinlich. Es wäre denkbar, dass der Suchmaschinenkonzern einige Funktionen aus Fitbit OS übernimmt, die Features in das eigene Smartwatch-Betriebssystem Wear OS integriert und neue Fitbit-Geräte dann ebenfalls nur noch mit Wear OS ausstattet.