Support-Ende: Diese beiden FritzBoxen trifft es als Nächstes

AVM verweist auf die nächsten Termine für das Support-Ende weiterer Fritz-Modelle. Dabei ist geplant die Unter­stützung für die FritzBox 6590 Cable zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen, dann wird es keine Updates mehr geben. Die FritzBox 7580 folgt kurze Zeit später.

End of Maintenance

FritzBox 7580 30.06.2021

FritzBox 6590 Cable 31.12.2020

End of Support

FritzBox 7580 30.11.2022

FritzBox 6590 Cable 30.06.2021

Nutzerzahlen unbekannt

Was wird aus der 5-Jahres-Garantie?

AVM teilt dabei das Supportende in zwei Teile auf: Zum einen das geplante Ende der Bereitstellung von Updates und Patches, welches als End of Maintenance oder kurz EOM bezeichnet wird. Zum anderen gibt es dann noch den "EOS - End of Support", wobei AVM ab dem EOS-Termin dann keine Reparaturen/Ersatzteile mehr anbietet. Das Ende für die Software-Updates kommt immer zuerst. Als Nächstes stehen nun die Termine für die FritzBox 7580 und für die FritzBox 6590 Cable an:Darauf aufmerksam gemacht hatte Caschy in seinem Blog , da das Ende nun für den nächsten Router naht. AVM ist derzeit dabei, noch vor der Weihnachtspause etliche Softwareaktualisierungen herauszugeben. Über den bevorstehenden Termin für die FritzBox 6590 Cable hatten wir bereits vor einiger Zeit berichtet . Eine Liste mit allen wichtigen Terminen für den auslaufenden Support steht auf der Webseite von AVM zur Verfügung.Dass der Support für die FritzBox 6590 Cable bereits eingestellt wird, überraschte schon vor einiger Zeit die Nutzer, denn so alt ist der Router noch nicht. An den geplanten Terminen hält das Unternehmen weiter fest: Der "End of Maintenance" (EOM)-Termin ist der 31.12.2020. Dann wird es keine weiteren Updates für den Router geben. Im Anschluss folgt dann ein weiteres halbes Jahr, bis am 30.06.2021 der offizielle "End of Support" (EOS)-Termin steht. Dann stellt AVM auch den Hardware-Support ein.Der Nachfolger, die 6591 Cable, ist die deutlich beliebtere Version bei den Providern. Es gibt zwar keine offiziellen Zahlen dazu, aber vieles spricht dafür, dass die Nutzerbasis nicht allzu groß ist.Bei Besitzern der FritzBox stößt die Entscheidung aber auf wenig Gegenliebe: Denn obwohl Elektronikmärkte für die Router eine günstige 5-Jahres-Garantie anbieten, werden die Geräte jetzt vom Hersteller schon frühzeitig zum alten Eisen geschoben. Man kann also keine Unterstützung mehr vonseiten AVM erwarten - weder bei Hardwareschäden noch wird es Sicherheitsupdates geben. Im Falle eines Garantiefalls bieten die Versicherungen für Garantieverlängerungen jedoch Alternativen an wie gleichwertige Ersatzgeräte.