Updates: Weitere AVM-Netzwerkgeräte bekommen neues FritzOS

Weiter gehts es bei den FritzOS-Updates : Der Netzwerk-Spezialist AVM hat sich wohl vorgenommen, noch möglichst viele Geräte mit neuen Updates zu versorgen, bevor die Weihnachtspause startet. Jetzt be­kom­men weitere Powerline-Geräte neue Firmware.

Update wird nun verteilt

Änderungen FritzPowerline 546E Powerline: Behoben - FritzPowerline-Produkte, die per Powerline mit FritzPowerline 546E verbunden sind, bekamen im Heimnetz nur den Update-Status "derzeit nicht ermittelbar..." angezeigt

Behoben - Fehlerhafte Anzeige der mit FritzPowerline 546E verbundenen FritzPowerline-Produkte in der Heimnetz-Übersicht der FritzBox

System: Verbesserung - Anmeldung an der Benutzeroberfläche mit einem FritzBox-Benutzerkonto vereinfacht

Verbesserung - Unterstützung des neuen Anmeldeverfahrens im kommenden FritzOS für FritzBox

Verbesserung - Diverse kleinere Verbesserungen der Benutzeroberfläche

Änderung - Option zum Erstellen und Wiederherstellen einer Sicherungsdatei entfernt

WLAN: Verbesserung - Kompatibilität zu Sonos Multiroom Lautsprechersystemen verbessert

Es gibt dazu einige neue fertige Versionen für FritzRepeater, die Fehler Behebungen und Verbesserungen einführen. Die Updates starten jetzt für FritzPowerline 546E und für Powerline 1240e . Beide Geräte erhalten die Aktualisierung auf die FritzOS-Version 7.13. AVM ist jetzt dabei, ein Update nach dem anderen speziell für die Powerline-Geräte zu veröffentlichen, es gibt aber auch für die Router und Repeater frische Updates. Die Repeater erhalten das Update auf Version FritzOS 7.13 und damit ein paar interessante Ver­besser­ungen. FritzPowerline 546E bekommt Unterstützung für ein neues Anmeldeverfahren im kommenden FritzOS für FritzBox und vereinfacht die Anmeldung an der Benutzeroberfläche mit einem FritzBox-Benutzerkonto.Besitzer einer der beiden Zusatzgeräte können ab sofort die neue Version ausprobieren. Die Verteilung der Updates ist gestartet, man sollte die neue Version nun also zügig erhalten. Sie bringt eine Reihe von Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit. Wie es aussieht, gibt es aber keine Neuerungen. Die Liste der Änderungen ist relativ kurz. In den Release-Notes heißt es zu den Änderungen für FritzPowerline 546E / FritzOS 7.13: